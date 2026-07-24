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venerdì 24 luglio 2026
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Leao, spunta il Fenerbahce con un super ingaggio: l'offerta al giocatore

L'attaccante portoghese resta in uscita dal Milan: dopo il Galatasaray, si fa avanti anche un'altra squadra di Istanbul
Antonio Vitiello
2 min
TagsLeaoFenerbahceMilan

Milano - Rafael Leao è sempre al centro del mercato del Milan. L’attaccante portoghese è la chiave per ottenere almeno 50-60 milioni di euro dalla sua cessione, soldi che poi saranno utilizzati per migliorare il resto della rosa dopo le operazioni Mario Gila e Gonçalo Ramos. Ma le riflessioni dell’esterno portoghese stanno rallentando diverse operazioni in entrata. Il numero dieci milanista ha intenzione di attendere ancora delle opportunità dalla Premier League e dalla Spagna, ma in verità il Galatasaray e il Fenerbahçe sono gli unici due club che hanno mosso passi concreti con il giocatore.

Leao, la dirigenza del Fenerbahce in Italia: incontro in vista con gli agenti

Nelle prossime ore è previsto l’arrivo della dirigenza del Fenerbahçe a Milano per avere un contatto con l’entourage di Rafa. Al momento non c’è ancora un’offerta scritta al club, mentre per il giocatore si va verso una proposta da dieci milioni di euro più bonus. Una proposta molto elevata nel tentativo di poter convincere il giocatore. Leao sta ultimando il periodo di vacanza ma potrebbe prendere ancora del tempo per pensarci e nel frattempo si aggregherà alla squadra in tournée in Australia dove comincerà la preparazione atletica. Il Fenerbahçe però vuole superare il Galatasaray in questa corsa a Leao e spera di muovere i passi giusti per mettere le mani sul portoghese nei prossimi giorni. 

 

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