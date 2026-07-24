Leao, spunta il Fenerbahce con un super ingaggio: l'offerta al giocatore

Milano - Rafael Leao è sempre al centro del mercato del Milan. L’attaccante portoghese è la chiave per ottenere almeno 50-60 milioni di euro dalla sua cessione, soldi che poi saranno utilizzati per migliorare il resto della rosa dopo le operazioni Mario Gila e Gonçalo Ramos. Ma le riflessioni dell’esterno portoghese stanno rallentando diverse operazioni in entrata. Il numero dieci milanista ha intenzione di attendere ancora delle opportunità dalla Premier League e dalla Spagna, ma in verità il Galatasaray e il Fenerbahçe sono gli unici due club che hanno mosso passi concreti con il giocatore.