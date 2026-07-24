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venerdì 24 luglio 2026
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Leao fa chiarezza sul futuro: "Ho parlato con il Milan, studierò le varie opzioni ma finché sarò qui..."

L'attaccante torna a parlare di mercato: "Non so cosa succederà, io mi sto allenando e aspetto"
1 min
Ho già parlato con la società della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà, devo presentarmi il 29 e finché sarò lì darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto". Così l'attaccante del Milan Rafa Leao nel corso di una intervista al podcast brasiliano 'Podpah', a proposito del suo possibile futuro lontano dal Milan. "Penso che sia un club che mi ha aiutato molto sotto ogni aspetto, ma nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose e se succederà, studierò le opzioni, ma resto un giocatore del Milan”, ha aggiunto il portighese che si trova attualmente ancora in vacanza in Brasile che nei giorni scorsi ha postato sui social dei video che lo ritraevano mentre si allenava nel centro sportivo del Corinthians. "Mi è piaciuto molto il Corinthians, le persone lì sono state molto gentili con me, le strutture erano ottime, perché mi sto allenando per tornare per il precampionato", ha concluso Leao.

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