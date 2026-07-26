Il futuro al Milan di Leao è una telenovela: le indiscrezioni da Fenerbahçe e Galatasaray

Oltre la nota ufficiale, Leao continua a piacere al Fenerbahçe

In realtà, ciò che è stato raccontato, almeno a queste latitudini, è di un interesse forte del Fenerbahçe per Leao, che, però, non sarebbe ancora sfociato in una proposta ufficiale al Milan per il cartellino, soprattutto perché il club turco deve risolvere alcune dispute interne (legate, nel dettaglio, alla scelta su quale ruolo della rosa destinare gli investimenti) e ha necessità di capire - ce l’ha anche Leao - se parteciperà o meno alla prossima Champions League. La nota cita anche questo aspetto: «Il nostro unico obiettivo è la gara di ritorno contro il Górnik Zabrze, valida per il secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League, e il passaggio al turno successivo». Il peso da dare a questa dichiarazione ufficiale resta, comunque, relativo: Leao piace al Fenerbahçe e lo stesso club turco ha già dimostrato nel recente passato di contraddirsi da solo, come nel caso di Greenwood, smentito con un comunicato l’8 luglio e comprato una settimana dopo per 39 milioni di euro. Certo è che il peso della qualificazione in Champions, sia nell’opera di convincimento di Leao che nella capacità finanziaria del club, sarà importante.

Milan, l'attesa per il futuro di Leao blocca Cardinale

L’attesa per il futuro di Leao blocca anche la possibilità per Cardinale di fiondare 35 milioni di euro o poco più su Kostantinos Karetsas del Genk, sul quale per ora resta in vantaggio il Borussia Dortmund, autore di un’offerta - rifiutata - da 30 milioni di euro.

Il greco, dal canto suo, ha fatto capire di voler aspettare le mosse del Milan, dato che preferirebbe il trasferimento in Italia a quello in Germania, pur non disdegnando la destinazione. Nel frattempo, Amorim valuterà in tournée Estupiñan: se lo riterrà opportuno per il suo gioco, il Milan dirà no alla proposta da 15 milioni di euro dell’Aston Villa.