Milan, spunta l’idea Soulé. E c’è un derby turco per Leao
MILANO - Il Fenerbahçe ha intenzione di riprovarci per Rafael Leao. Il portoghese ieri è arrivato nel ritiro del Milan in Australia ma è consapevole che il suo futuro potrebbe essere altrove. I turchi hanno intenzione di riprovarci con una nuova proposta tra qualche giorno. Al momento i quaranta milioni proposti non sono sufficienti, il Diavolo ne chiede sessanta. Il Fenerbahçe spera che le pretese del club rossonero calino ma aggiungerà anche dei bonus. Nel frattempo il Galatasaray è tornato a farsi sentire e potrebbe ingaggiare un duello con l’altra squadra di Istanbul. I rossoneri per sostituirlo stanno pensando anche a Matias Soulè della Roma, che però dovrà prima trovare un altro giocatore prima di liberarlo. In Francia sono tornati a parlare di Pierre-Emile Højbjerg in orbita Milan, poiché il centrocampista del Marsiglia è in uscita e sarebbe un buon innesto per il centrocampo di Ruben Amorim.
Milan, il mercato in uscita
Resta però il nodo delle cessioni, in quanto i rossoneri nel reparto di centrocampo hanno estrema sovrabbondanza. Infatti nelle ultime ore il Crystal Palace ha chiesto informazioni su Fofana, mentre Samuele Ricci potrebbe essere uno dei sacrificati. Su Jashari c’è l’interesse dell’Atalanta ma il Diavolo lo vorrebbe trattenere in rosa. In uscita pure Bondo, Loftus-Cheek e Musah. Invece il giovane Comotto, proprio come il coetaneo Francesco Camarda, dovrebbe rimanere nella squadra della prossima stagione. L’Aston Villa tiene ancora aperta la pista per Pervis Estupinan per una pedina aggiuntiva sulla fascia sinistra.