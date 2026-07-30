Milan, spunta l’idea Soulé. E c’è un derby turco per Leao

MILANO - Il Fenerbahçe ha intenzione di riprovarci per Rafael Leao. Il portoghese ieri è arrivato nel ritiro del Milan in Australia ma è consapevole che il suo futuro potrebbe essere altrove. I turchi hanno intenzione di riprovarci con una nuova proposta tra qualche giorno. Al momento i quaranta milioni proposti non sono sufficienti, il Diavolo ne chiede sessanta. Il Fenerbahçe spera che le pretese del club rossonero calino ma aggiungerà anche dei bonus. Nel frattempo il Galatasaray è tornato a farsi sentire e potrebbe ingaggiare un duello con l’altra squadra di Istanbul. I rossoneri per sostituirlo stanno pensando anche a Matias Soulè della Roma, che però dovrà prima trovare un altro giocatore prima di liberarlo. In Francia sono tornati a parlare di Pierre-Emile Højbjerg in orbita Milan, poiché il centrocampista del Marsiglia è in uscita e sarebbe un buon innesto per il centrocampo di Ruben Amorim.