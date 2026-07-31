Il Milan ci prova per Nwaneri dell’Arsenal ma nel frattempo Leao...

Il Milan sta analizzando il mercato internazionale alla ricerca di un trequartista di piede mancino che possa alzare il livello tecnico della squadra di Ruben Amorim . È una richiesta specifica dell’allenatore, attualmente occupato con la preparazione atletica della squadra in Australia, ma costantemente in contatto con la dirigenza e con il proprietario Gerry Cardinale . Non a caso nelle scorse settimane i rossoneri hanno cercato con insistenza Konstantinos Karetsas, mancino tutto tecnica e fantasia, oppure lo stesso Kerim Alajbegovic, che invece è andato alla Juventus. Ma nelle scorse ore gli uomini mercato del club rossonero hanno avuto contatti con l’Arsenal per Ethan Nwaneri , 19enne inglese (ha pure nazionalità nigeriana) che piace a mezza Europa.

DECISIONE . I Gunners stanno decidendo se tenerlo, con il rischio che abbia poco spazio nel corso della stagione, oppure cederlo in prestito per farlo crescere. Il trequartista mancino è un giocatore di ottima qualità tecnica, infatti il prezzo richiesto dall’Arsenal è già elevato. Si tratta di almeno 35 milioni di euro , e ad oggi la concorrenza è piuttosto alta. Ci sono formazioni di Premier League, come Fulham e Everton, club tedeschi come il Lipsia che si stanno preparando a formulare un’offerta. Tra queste società interessate c’è pure il Milan, intenzionato ad aggiungere un tassello in rosa con le caratteristiche di Ethan Nwaneri. Non è partita ancora una trattativa ufficiale ma sicuramente c’è stato un sondaggio, confermato, da parte del Diavolo. Una possibile chiave per arrivare a Nwaneri potrebbe essere quella di un acquisto lasciando la recompra a favore della società londinese.

Nwaneri, le difficoltà al Marsiglia

PASSATO. Il diciannovenne piace per la sua fantasia, per la bravura nel saper rifinire alle spalle dell’attaccante, anche se nell’ultima stagione ha avuto qualche difficoltà di adattamento al Marsiglia. Infatti ha collezionato solo undici presenze, due gol segnati e un assist in 422 minuti totali. L’anno precedente, invece, quando era all’Arsenal, mister Arteta l’aveva utilizzato 37 volte tra Premier League, coppe nazionali e Champions League, e Nwaneri aveva risposto con nove reti complessive.

Dalla Spagna: Milan, proposto Mastantuono del Real Madrid

DALLA SPAGNA. L’altro nome proposto al Milan è quello di Franco Mastantuono, 18enne argentino in uscita dal Real Madrid. I Blancos stanno cercando di cederlo in prestito secco, una formula che però non convince molto i rossoneri, che vorrebbero almeno inserire un diritto di riscatto o addirittura obbligo a determinate condizioni. Le richieste sono tantissime, piace pure alla Fiorentina e alla Roma in Italia, mentre in Europa ci sono altre società pronte ad accoglierlo. Il giocatore starebbe spingendo proprio per un passaggio in serie A. Sarebbe un acquisto tutto fantasia per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Tra i nomi valutati c’è anche quello di Matis Soulè in uscita dalla Roma.

Leao-Milan, è braccio di ferro

BRACCIO DI FERRO. Nel frattempo Rafael Leao si sta allenando con il Milan a Perth e aspetta novità sul futuro. Il portoghese non ha ancora trovato l’accordo economico col Fenerbahçe ma nemmeno col Galatasaray. Vorrebbe oltre 12 milioni di euro. Intanto il Milan ha ribadito ai due club turchi che non intende scendere sotto i 50 milioni di euro e per ora le proposte non raggiugono questa cifra. Si continuerà a trattare nelle prossime ore ma l’affare rischia di sbloccarsi solamente ad agosto inoltrato.