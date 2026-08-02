Milan, prima bisogna cedere: la lista dei nomi in uscita

MILANO - Agosto è arrivato e il mercato del Milan ha bisogno di un' accelerata . Si è partiti col botto, anzi due, in rapidissima successione a giugno: prima Gonçalo Ramos per 75 milioni di euro, poi Mario Gila per 30 milioni di euro bonus compresi. Luglio, poi, è stato silenziosissimo, se non per l'acquisto - oggettivamente di secondo piano - di Sankhoun Diawara per 3 milioni di euro dal Troyes , classe 2006 francese che andrà a rinforzare le rotazioni difensive . Agosto non deve ripetere lo stesso sound del mese appena trascorso: è quello che ha chiesto Ruben Amorim , che ha necessità di salutare qualche calciatore per accoglierne altri più adatti a lui , ed è quello che vorrebbe Gerry Cardinale , proprietario del club e responsabile principale delle trattative rossonere appoggiato dal comitato tecnico in dirigenza .

La priorità , sulla carta, è quella di sfoltire : il gallianesco adagio del ' se non esce nessuno, non entra nessuno ' si è ripresentato nell'estate milanista. E non solo per una - comunque determinante - questione economica , dato che il Milan , che si autofinanzia il mercato, non può investire altro denaro a fondo perduto dopo le spese di giugno, ma anche per opportunità : in questo momento, infatti, la rosa di Amorim è ricca di esuberi e c'è la situazione liste da tenere sotto controllo. Per la registrazione della rosa in Serie A non serve scervellarsi, dato che tutti i calciatori nati dal 1 gennaio 2004 in poi possono essere utilizzati al di fuori della lista dei 25 da inviare in Lega ad inizio campionato. Il problema è, invece, per l'Europa League, competizione per la quale bisogna comporre una rosa di 25 giocatori comprendenti 17 "stranieri" (o non formati in Italia), 4 formati in Italia e 4 formati nel club, ai quali si possono aggiungere quelli in Lista B composta da giocatori U21 che dai 15 anni in poi hanno trascorso almeno due stagioni continuative nel club.

Gli esclusi dalla rosa rossonera

Utilizzando l'attuale elenco giocatori, Amorim non avrebbe spazio per aggiungere ulteriori nuovi acquisti alla lista A: Diawara, Odogu, Musah, Loftus-Cheek, Guernier e Kostic, per esempio, potrebbero restare fuori dai 17 "stranieri". A meno che non si ceda qualcuno. La lista dei partenti è, dunque, folta: Tomori, seguito dalla Juventus dell'ex direttore sportivo rossonero Massara, Estupinan, il quale era stato ad un passo dall'Aston Villa, Loftus-Cheek, che ha estimatori tra le neopromosse della Premier League, Fofana, che piace in Turchia, Ricci, stuzzicato da Sarri all'Atalanta, Gimenez, finito nel mirino di Gattuso per la Lazio, e lo spinoso caso di Leao.

Le idee di mercato del Milan

Solo dopo aver ceduto, Cardinale potrà completare gli acquisti. Il primo obiettivo è sempre quello del trequartista mancino che giochi a destra. Tra le nuove idee c'è quella di Ethan Nwaneri, classe 2007 dell'Arsenal, il quale però ha un costo che supera i 50 milioni di euro. L'alternativa del momento è Soulé della Roma, ma non convince troppo per costi e situazione fisica. Occasioni potrebbero arrivare dal Real Madrid ricco di attaccanti: su Mastantuono c'è concorrenza e il prestito secco non è molto gradito in via Aldo Rossi, mentre il ritorno di Brahim Diaz potrebbe diventare una clamorosa opportunità di fine agosto. Che è arrivato.