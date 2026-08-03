Milan carente: Amorim aspetta altri rinforzi

Tra venti giorni esatti, il Milan farà il suo esordio del campionato italiano a Torino contro la squadra dell'ex Abate, ma quello di Ruben Amorim è ancora un cantiere apertissimo. A Perth, la squadra sta lavorando duramente e si segnala un ambiente sereno e un gruppo squadra convinto nel voltare pagina rispetto alla scorsa stagione, sia nell'esito finale che nel suo sviluppo con un gioco giudicato eccessivamente difensivo dalla proprietà e da buona parte del pubblico. Il problema è che il tecnico portoghese sta lavorando con una rosa che avrebbe bisogno di essere ampiamente ritoccata, ma dal banco delle trattative non si segnalano accelerate: tre acquisti (due a giugno per oltre 100 milioni, uno a fine luglio per tre milioni) e nessuna cessione in due mesi complessivi di mercato.

Il problema delle zero uscite Quello relativo al reparto vendite era uno dei grandi dubbi riguardanti la nuova dirigenza rossonera, nominata da Cardinale poco oltre la metà di giugno. Essa, infatti, è composta da tecnici che, nella loro carriera, hanno sempre e solo lavorato nel reparto scouting, quindi ad attività votate alla selezione e all'acquisto dei calciatori più che al loro trasferimento verso altri club. L'arte del vendere, d'altronde, non è improvvisabile: è chiaro che le offerte non si possono creare in autonomia, ma l'esperienza aiuta tantissimo nel saper piazzare gli esuberi; l'ex direttore sportivo Tare, per esempio, la scorsa estate aveva fatto prodigi nel riuscire a cedere a cifre importanti tanti giocatori considerati fuori dal progetto Allegri. Quest'anno, invece, il tabellino uscite è vuoto. In tanti sono sul mercato (Tomori, Estupinan, Loftus-Cheek, Fofana, Ricci, Musah, Gimenez e Leao), ma, al momento, non ci sono né trattative in corso né interessamenti così concreti da far pensare a chissà quale svolta in tempi brevi.

La promessa (non mantenuta) di Cardinale E, senza le uscite, ecco bloccate anche le entrate. Un guaio per Amorim, che ci sta anche mettendo buona volontà ed entusiasmo tra Milanello e tournée, ma che, più di altri allenatori, ha bisogno di calciatori con caratteristiche specifiche per riuscire a sviluppare positivamente il suo gioco. Cardinale aveva promesso - esplicitamente - di sostenerlo con il mercato in tempi piuttosto rapidi, senza, cioè, aspettare agosto inoltrato per completare la rosa come accaduto nelle ultime sessioni di mercato. Evidentemente, si sta confrontando con un mondo decisamente più complicato di quanto si potesse ipotizzare. Milan Milan, Modric sbarca in Australia: che festa con i tifosi a Perth Formazione da inventare Così, a venti giorni dal Torino, Amorim deve iniziare ad ipotizzare una formazione ancora in fase embrionale. Davanti a Maignan, difesa a tre con Gila, Gabbia e Pavlovic, la quale ha mostrato qualche difficoltà in fase di possesso nel primo test. A centrocampo c'è Bartesaghi a sinistra, mentre il resto del reparto (Saelemaekers, Modric e Rabiot) deve ancora svolgere il primo allenamento dell'estate. Davanti, la certezza è il nuovo acquisto Gonçalo Ramos, mentre tra i trequartisti, condizioni di Pulisic permettendo, resta incertezza e la necessità dell'acquisto di un mancino che giochi a destra. ©riproduzione riservata

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