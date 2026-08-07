Bennacer, l'emozionante addio al Milan: "Nulla cancellerà il ricordo"
Dopo sette anni e uno scudetto, si separano il Milan e Bennacer. I rossoneri hanno risolto il contratto con il centrocampista algerino, lo scorso anno in prestito alla Dinamo Zagabria e che andrà a giocare nell'Al-Gharafa, nel campionato qatariota. Una separazione annunciata e, volendo, il primo taglio operato dal tecnico Amorim.
Bennacer col cuore in mano: "Nulla cancellerà il ricordo"
Nessun dente avvelenato, nessuno spirito di rivalsa, Bennacer si congeda con un sentito post sui social, mostrando grande rispetto e gratitudine per l'esperienza in maglia rossonera: "L'anno scorso vi salutavo senza immaginare che quelle parole avrebbero finito per assumere il significato di un addio. Nulla potrà cancellare i ricordi costruiti qui in più di cinque anni. Ho indossato questa maglia maglia con orgoglio, passione e determinazione, al fianco di compagni straordinari e sostenuto dal vostro affetto incondizionato. Vincere lo Scudetto con questa maglia resterà per sempre uno dei ricordi più belli della mia carriera. Anche giocare a San Siro, davanti a voi, è stato uno dei più grandi onori.
Desidero ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso: i miei compagni, i diversi staff, i dipendenti del club e tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa avventura così speciale. Un pensiero particolare va a voi, tifosi Rossoneri, il cui amore e sostegno resteranno per sempre impressi nel mio cuore. Siete voi a rendere il Milan un club unico. Spero che le nostre strade possano incrociarsi di nuovo, in un modo o nell'altro, perché in fondo sento che la nostra storia non è ancora del tutto finita. Grazie di tutto, forza Milan per sempre".
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