Dopo sette anni e uno scudetto, si separano il Milan e Bennacer. I rossoneri hanno risolto il contratto con il centrocampista algerino, lo scorso anno in prestito alla Dinamo Zagabria e che andrà a giocare nell'Al-Gharafa, nel campionato qatariota. Una separazione annunciata e, volendo, il primo taglio operato dal tecnico Amorim.

Bennacer col cuore in mano: "Nulla cancellerà il ricordo" Nessun dente avvelenato, nessuno spirito di rivalsa, Bennacer si congeda con un sentito post sui social, mostrando grande rispetto e gratitudine per l'esperienza in maglia rossonera: "L'anno scorso vi salutavo senza immaginare che quelle parole avrebbero finito per assumere il significato di un addio. Nulla potrà cancellare i ricordi costruiti qui in più di cinque anni. Ho indossato questa maglia maglia con orgoglio, passione e determinazione, al fianco di compagni straordinari e sostenuto dal vostro affetto incondizionato. Vincere lo Scudetto con questa maglia resterà per sempre uno dei ricordi più belli della mia carriera. Anche giocare a San Siro, davanti a voi, è stato uno dei più grandi onori.