Milan, via al piano di cessioni. In entrata interessano Osorio e Paredes
Adesso la strategia è veramente chiara. Ruben Amorim ha confessato pubblicamente che la prossima settimana comunicherà alla dirigenza i giocatori da vendere. La rosa è troppo ampia per lavorare bene e servirà quindi un numero importante di cessioni. Sono parecchi i giocatori sotto osservazione e l'amichevole di oggi contro il Chelsea, così come quella contro il Manchester United del 15 agosto, delineeranno il mercato in uscita del Milan. Il primo indiziato è Pervis Estupiñán, che non ha convinto contro l'Inter - fatale un suo errore sul gol di Dimarco. Ma nemmeno Yunus Musah e Fofana sono sicuri di rimanere, tutt'altro. Ricci dovrà poi conquistarsi un posto, mentre Odogu in difesa non è considerato indispensabile e si sta cercando una sistemazione anche in prestito. Sempre nel reparto difensivo, il Milan valuta la cessione di Tomori, che piace al Coventry City di Frank Lampard e per cui il Newcastle e la Juve hanno effettuato sondaggi. Nei prossimi giorni il Milan spingerà quindi sull'acceleratore per incassare dalle vendite e provare a sistemare la rosa con gli ultimi acquisti.
Milan, voce clamorosa su Paredes
A proposito di rinforzi, dall'Argentina è rimbalzata una voce abbastanza clamorosa: il Milan è interessato a Leandro Paredes del Boca Juniors, 32 anni, ex centrocampista della Roma e reduce dalla finale Mondiale persa contro la Spagna. I rossoneri stanno lavorando a una proposta, ma bisogna capire se il giocatore sia interessato a tornare in Europa.
A centrocampo Paredes andrebbe a collocarsi davanti alla difesa e, a livello tattico, sarebbe un rinforzo ideale per il centrocampo di Ruben Amorim. Sempre a centrocampo continua a piacere il mediano esperto del Marsiglia, Højbjerg, con il club francese che deve effettuare cessioni importanti e lo lascerebbe partire a prezzi concorrenziali.
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