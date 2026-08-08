Milan, via al piano di cessioni. In entrata interessano Osorio e Paredes

Adesso la strategia è veramente chiara. Ruben Amorim ha confessato pubblicamente che la prossima settimana comunicherà alla dirigenza i giocatori da vendere. La rosa è troppo ampia per lavorare bene e servirà quindi un numero importante di cessioni. Sono parecchi i giocatori sotto osservazione e l'amichevole di oggi contro il Chelsea, così come quella contro il Manchester United del 15 agosto, delineeranno il mercato in uscita del Milan. Il primo indiziato è Pervis Estupiñán, che non ha convinto contro l'Inter - fatale un suo errore sul gol di Dimarco. Ma nemmeno Yunus Musah e Fofana sono sicuri di rimanere, tutt'altro. Ricci dovrà poi conquistarsi un posto, mentre Odogu in difesa non è considerato indispensabile e si sta cercando una sistemazione anche in prestito. Sempre nel reparto difensivo, il Milan valuta la cessione di Tomori, che piace al Coventry City di Frank Lampard e per cui il Newcastle e la Juve hanno effettuato sondaggi. Nei prossimi giorni il Milan spingerà quindi sull'acceleratore per incassare dalle vendite e provare a sistemare la rosa con gli ultimi acquisti.