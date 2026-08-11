Milan, idea El Ouahdi come jolly a destra. Athekame al Lione

Il nome nuovo per il mercato in entrata del Milan è quello del marocchino Zakaria El Ouahdi , esterno destro del Genk . Il giocatore, 24 anni, è stato tra i migliori del campionato belga della scorsa stagione, tanto da attirare l’interesse di diversi club europei. Il giocatore è stato proposto alla squadra di Ruben Amorim , tuttavia l’ipotesi non è stata confermata dal club milanista, che sta ancora valutando se sostituire il partente Athekame (che andrà in prestito secco al Lione ), oppure rimanere solamente con Saelemaekers e Chukwueze . Infatti l’ipotesi che l’esterno svizzero non venga sostituito esiste. Nel frattempo l’entourage di El Ouahdi lo ha offerto al Milan perchè può giocare sia come terzino basso nella difesa a tre sia come esterno di centrocampo, e questa sua duttilità lo rende un giocatore davvero molto interessante. Il Genk lo valuta circa 15-17 milioni di euro .

Cessione

Athekame, dopo una sola stagione in rossonero, è stato già ceduto perché il club ritiene che non sia adatto, dal punto di vista tecnico, al modo di giocare di Amorim. E dopo la tournée internazionale, Amorim ha preso decisioni importanti non solo sullo svizzero, ma anche su Fofana. Ieri gli agenti del centrocampista francese hanno ricevuto una chiamata dal Milan con la conferma che il giocatore dovrà trovarsi una nuova sistemazione. Ormai è praticamente ufficiale: Youssouf Fofana è nella lista dei giocatori tagliati dal Milan dopo le amichevoli contro Inter e Chelsea. In queste ore si sta cercando una collocazione per l’ex Monaco. Piace in Inghilterra, dove c’è l’interesse del Crystal Palace, oppure il Nottingham Forest, e ci sono anche alcuni sondaggi dalla Spagna, come Betis e Villarreal. Ma è una corsa contro il tempo per trovare un accordo definitivo. I rossoneri chiedono almeno 20 milioni di euro. Nelle scorse ore Fofana ha anche smesso di seguire il Milan sui propri profili social e ha tolto ogni riferimento al club rossonero dalla bio. Insomma, un altro chiaro segnale che tra Fofana e il Milan la storia è praticamente finita dopo due stagioni.