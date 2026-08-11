Milan, Gimenez apre alla cessione: c’è il Porto

Uno dei tormentoni estivi del Milan sul mercato in uscita riguarda la situazione di Santiago Gimenez . Il calciatore messicano è sul mercato ormai da fine maggio, ma non ha ancora raggiunto un accordo con altre squadre per salutare il Milan. Qualcosa, però, nelle ultime ore si sta muovendo, perché il Porto sta realizzando passi importanti verso “El Bebote” e il giocatore avrebbe dato completa apertura al trasferimento in Portogallo. Gimenez ha un accordo di massima con il Porto per trasferirsi alla corte di Farioli, in quanto l’allenatore italiano lo avrebbe inserito in una shortlist di attaccanti proprio per rinforzare la sua squadra. In realtà, i contatti tra Farioli e Gimenez risalgono già al mese di giugno, ma con il Mondiale in mezzo i tempi si sono dilatati.

Milan, per Gimenez ci prova il porto

Gimenez, nel frattempo, sta continuando la preparazione atletica a Milanello per recuperare dall’infortunio che ha subito proprio con la nazionale messicana durante il Mondiale. Il giocatore non ha sfruttato la vetrina internazionale come intendeva fare: è stato utilizzato davvero poco dall’allenatore del Messico e, quando è sceso in campo, non ha lasciato il segno. L’attaccante resta quindi in uscita e potrebbe essere un nome forte per il Porto. La squadra portoghese sta trattando la cessione di Rodrigo Mora con la Roma e, nel caso in cui dovesse vendere il giovane esterno ai giallorossi, avrebbe anche il denaro sufficiente per tentare l’assalto a Santiago Gimenez. Il Milan, dal suo canto, chiederebbe una cifra tra i 22 e i 25 milioni di euro, proprio per non registrare una minusvalenza a bilancio e inserire anche una piccola plusvalenza. Dunque l’affare Mora con la Roma è collegato anche a Santiago Gimenez con il Porto. Il Milan aspetta ed è disponibile a vendere il messicano, che potrebbe quindi partire dopo solamente un anno e mezzo con la maglia del Diavolo. Infatti era stato acquistato nel gennaio del 2025, ma nella scorsa stagione ha giocato poco e non è mai riuscito a segnare un gol in campionato. L’unica rete realizzata in tutta la stagione è arrivata in Coppa Italia.