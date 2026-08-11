Il futuro di Leao svelato in un criptico messaggio sui social: "Penso solo a..."
Il mercato del Milan gira anche intorno al nome di Rafael Leao. L'attaccante portoghese si affida al suo profilo Instagram per provare a fare chiarezza sul suo futuro ma ci riesce fino ad un certo punto. Con un breve messaggio, lanciato attraverso una storia su Instagram, il rossonero scrive: “Il mio unico pensiero è il campo: sono concentrato sul dare il massimo, ogni singola partita e ogni singolo allenamento”, ha scritto il portoghese che poi prosegue: “Solo per evitare ogni forma di speculazione e notizie non vere, ribadisco che da tempo ho affidato la gestione di tutti i miei interessi esclusivamente alla mia famiglia e ai miei avvocati".
I numeri di Leao al Milan raccontano tutto
Il portoghese aggiunge infine: "Nessun altro soggetto è autorizzato a parlare a mio nome. Testa ai prossimi obiettivi”. Un messaggio piuttosto criptico che non fa chiarezza sulle intezioni del giocatore e del Milan, ancora in attesa di una proposta vantaggiosa per lasciar andare il suo giocatore. L'avventura in rossonero del portoghese è stata fin qui caratterizzata da un rendimento piuttosto discontinuo. Nell'ultima stagione Leao ha faticato enormemente a incidere, attirando critiche da parte dei tifosi. I numeri parlano chiaro: 9 gol e 3 assist in 29 partite.
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