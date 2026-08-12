Gimenez, c’è l’offerta del Porto: manca l’intesa sulla formula

Trattativa in corso tra Milan e Porto per la cessione di Santiago Gimenez. I rossoneri stanno lavorando per collocare la punta messicana in Portogallo, e attraverso agenti e intermediari si sta studiando la formula migliore. Il Porto ha avanzato l’idea di un prestito con diritto di riscatto ad una ventina di milioni di euro, mentre il Diavolo vorrebbe inserire un obbligo a determinate condizioni. Il numero sette rossonero ha già dato l’ok alla partenza, ha avuto anche colloqui con il tecnico Francesco Farioli che lo apprezza molto nonostante le difficoltà riscontrate in Italia nell’ultimo anno e mezzo. Infatti Santiago in rossonero non ha lasciato il segno, anzi, spesso è stato criticato per il suo scarso rendimento in zona gol, ma quando era al Feyenoord era apprezzato proprio per le doti realizzative. E dunque il giocatore ha aperto all’idea di un passaggio al Porto per ritrovare quella fame di gol che ha perso a Milano.

Leao fa chiarezza: "Il mio unico pensiero è il campo" Nel frattempo Rafael Leao ha fatto chiarezza sulla sua condizione. Ha voluto ribadire che non ci sono intermediari o altri rappresentanti che gestiscono il suo futuro, tutto è nelle mani della famiglia e degli avvocati scelti da lui. Questo per evitare che noti agenti internazionali possano interferire con le scelte di mercato del portoghese. «Il mio unico pensiero è il campo: sono concentrato sul dare il massimo, ogni singola partita e ogni singolo allenamento», ha voluto ribadire l’attaccante del Milan. «Solo per evitare ogni forma di speculazione e notizie non vere, ribadisco che da tempo ho affidato la gestione di tutti i miei interessi esclusivamente alla mia famiglia e ai miei avvocati. Nessun altro soggetto è autorizzato a parlare a mio nome. Testa ai prossimi obiettivi», ha detto sui social personali. Su Leao c’è sempre il grande interesse del Galatasaray, ma servono le cifre giuste per lasciar partire il giocatore. Il Milan chiede almeno 50 milioni di euro e dopo Ferragosto è possibile che i turchi tornino alla carica per convincere sia il giocatore, con un ingaggio molto alto, ma soprattutto il club con una cifra elevata. Cardinale e Amorim attendono sviluppi.