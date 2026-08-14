Milan, non solo Nkunku e Tomori: ecco tutti i tagli di Amorim

Il vertice di mercato andato in scena ieri a Milanello ha prodotto un verdetto a sorpresa: Christopher Nkunku è fuori dal progetto di Ruben Amorim e dunque sul mercato. Un’esclusione inaspettata, una novità assoluta che produrrà anche dei cambi di strategia sul mercato da qui alla chiusura della sessione estiva. La decisione è stata comunicata dal tecnico portoghese al proprietario americano, arrivato nuovamente in elicottero al centro sportivo di Carnago (proprio come nel giorno del raduno), dopo alcuni giorni di valutazione. Secondo l’allenatore portoghese, Nkunku non si sarebbe impegnato a dovere nel corso di queste settimane e i feedback ricevuti in allenamento non sarebbero stati positivi. Inoltre le difficoltà nel cedere Rafael Leao hanno portato il club a riflettere sulla posizione del francese e poi decidere di “tagliarlo”.