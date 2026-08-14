Milan, non solo Nkunku e Tomori: ecco tutti i tagli di Amorim
Il vertice di mercato andato in scena ieri a Milanello ha prodotto un verdetto a sorpresa: Christopher Nkunku è fuori dal progetto di Ruben Amorim e dunque sul mercato. Un’esclusione inaspettata, una novità assoluta che produrrà anche dei cambi di strategia sul mercato da qui alla chiusura della sessione estiva. La decisione è stata comunicata dal tecnico portoghese al proprietario americano, arrivato nuovamente in elicottero al centro sportivo di Carnago (proprio come nel giorno del raduno), dopo alcuni giorni di valutazione. Secondo l’allenatore portoghese, Nkunku non si sarebbe impegnato a dovere nel corso di queste settimane e i feedback ricevuti in allenamento non sarebbero stati positivi. Inoltre le difficoltà nel cedere Rafael Leao hanno portato il club a riflettere sulla posizione del francese e poi decidere di “tagliarlo”.
Nkunku, la scelta di Amorim e il futuro
Il Milan ha comunicato agli agenti dell’attaccante ex Chelsea di trovare una collocazione sul mercato ma non sarà facile. Inoltre i rossoneri per non registrare una minusvalenza a bilancio dovranno cedere Nkunku almeno per trenta milioni di euro. Infatti l’attaccante, preso l’anno scorso da Tare e Furlani proprio nelle ore conclusive del mercato di agosto, era sbarcato in rossonero per quasi 40 milioni di euro, bonus compresi. Nkunku nel mese di gennaio scorso era finito nel mirino della Roma, chissà che possa esserci un ritorno di fiamma dei giallorossi.
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