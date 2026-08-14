Milan, si ferma Leao: non convocato per la sfida con il Manchester United

Rafa Leao non convocato per l'amichevole che vedrà protagoniste Manchester United e Milan . Ruben Amorim non avrà a disposizione l'attaccante portoghese, alle prese con un infortunio muscolare che lo costringerà a rimanere ai box. Intanto, il futuro in rossonero del giocatore lusitano resta ancora un punto interrogativo.

Milan, Leao non convocato da Amorim per la sfida con il Manchester United

A Breslavia, domani alle ore 16:45, Rafa Leao non ci sarà. Il calciatore rossonero non compare nell'elenco dei calciatori convocati da Ruben Amorim per l'amichevole in programma in Polonia, al pari di Tomori, Fofana, Nkunku, Odogu, Terracciano ed Estupinan. Per Leao, si tratta di un lieve affaticamento muscolare, che ha spinto staff medico e allenatore a non rischiare. Il futuro? Si attendono novità sul fronte mercato, con il giocatore che potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva. Intanto, sarà costretto a saltare il match con il Manchester United.