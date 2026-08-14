Milan, cominciano le prime cessioni: Athekame va in prestito al Lione

Il terzino svizzero aveva totalizzato 29 presenze nella scorsa stagione: Amorim lo aveva messo nella lista dei cedibili

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Pubblicato il 14.08.2026, 19:39

Prima cessione per il Milan. Dopo la risoluzione del contratto con Bennacer, il club rossonero ha annunciato il prestito di Zachary Athekame al Lione allenato da Paulo Fonseca. "Ac Milan - si legge - comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Zachary Athekame all'Olympique Lione. Il club augura a Zachary le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva". Il terzino svizzero, 22 anni da compiere, nella scorsa stagione aveva totalizzato 29 presenze, segnando 2 reti.

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