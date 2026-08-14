Milan, cominciano le prime cessioni: Athekame va in prestito al Lione
Il terzino svizzero aveva totalizzato 29 presenze nella scorsa stagione: Amorim lo aveva messo nella lista dei cedibili
Prima cessione per il Milan. Dopo la risoluzione del contratto con Bennacer, il club rossonero ha annunciato il prestito di Zachary Athekame al Lione allenato da Paulo Fonseca. "Ac Milan - si legge - comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Zachary Athekame all'Olympique Lione. Il club augura a Zachary le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva". Il terzino svizzero, 22 anni da compiere, nella scorsa stagione aveva totalizzato 29 presenze, segnando 2 reti.
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