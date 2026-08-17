Diego Moreira al Milan, c'è l'accordo con lo Stasburgo: i dettagli
Diego Moreira al Milan. Il club rossonero ha raggiunto l'accordo con lo Strasburgo per l'esterno classe 2004, che ora è atteso a Milano per le visite mediche. Operazione da 40 milioni di parte fissa più bonus.
Moreira, i numeri della scorsa stagione con lo Strasburgo
Diego Moreira era stato anche nel mirino della Roma, ma giocherà nel Milan: accettata la proposta, il giocatore belga sarà presto a disposizione di Ruben Amorim. Nella scorsa stagione Diego Moreira ha totalizzato 42 presenze, realizzato 5 gol e offerto 8 assist tra Ligue 1, Conference League e Coppa di Francia.
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