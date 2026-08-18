Moreira al Milan a sorpresa: il retroscena del botto di mercato

Colpo da 50 milioni di euro per il Milan. Il proprietario americano Gerry Cardinale non sta badando a spese in questa sessione di mercato e in queste ore ha piazzato un altro acquisto importantissimo per rinforzare la squadra allenata da Ruben Amorim. I rossoneri hanno preso il belga Diego Moreira, esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, e all’occorrenza anche alle spalle della punta. Il 22enne arriva dallo Strasburgo per circa 50 milioni di euro, bonus compresi, più una percentuale sulla futura vendita a favore della società francese. Il club della Ligue 1, infatti, aveva rifiutato 35 milioni più 10 di bonus e 10% della rivendita che aveva offerto la Roma qualche settimana fa.