Gli esuberi a saldo: ecco il piano del Milan

Sono 150 i milioni di euro milioni per gli acquisti senza aver ricevuto finanze dalle cessioni. Il primo mercato del Milan con Gerry Cardinale in prima linea sta procedendo con una strategia mai esplorata in via Aldo Rossi nelle ultime stagioni: comprare senza vendere. Però, i paletti del fairplay finanziario sono chiari e le casse rossonere non sono illimitate; quindi, entro il termine delle trattative, qualcosa dai calciatori in uscita andrà recuperato. Hanno già salutato la truppa di Milanello Bennacer con una rescissione consensuale, Athekame , passato in prestito secco al Lione, e Odogu , il quale sarà per un anno un calciatore del Tolosa dopo le visite mediche effettuate ieri. Per gli altri ci vorrà ancora un po' di pazienza.

PAZIENZA . La dirigenza milanista ne è consapevole. Nkunku, Tomori e Fofana continuano ad allenarsi a Milanello, ma a parte: sono stati informati - e senza girarci troppo intorno con le parole - che non indosseranno più la maglia rossonera, invitandoli ad un trasferimento altrove. Tutti e tre, però, hanno contratti pesanti e sono reduci da stagioni non certo esaltanti dal punto di vista delle prestazioni personali e di squadra: non è facile, in queste condizioni, trovare subito sistemazioni soddisfacenti soprattutto dal punto di vista economico. Ecco perché Cardinale conta di concludere le loro uscite anche ad agosto inoltrarlo, quando i profili 'alla Nkunku', proprio come successo con lo stesso francese un anno fa con il trasferimento a Milano, espongono il prezzo di saldo per i club che ne abbiano disperata necessità.

Sirene dall'estero per Nkunku

INTERESSAMENTI. Nkunku sta ricevendo diversi interessamenti dall'estero: Lipsia e Borussia Dortmund sono state le prime a richiedere informazioni all'agente, ma non hanno ancora affondato il colpo; anche il Newcastle si sta affacciando alla finestra, così come un paio di club spagnoli. Il Milan vorrebbe salutare il francese solo a titolo definitivo e per una cifra di circa 30 milioni di euro, in modo da non mettere a bilancio una minusvalenza rispetto a quanto pagato un anno fa. Per Tomori e Fofana, le destinazioni più probabili sono due: l'Inghilterra, con, rispettivamente, il Coventry e il Crystal Palace interessate, e la Turchia, ma in quest'ultimo caso si potrebbe anche sforare agosto con i tempi.

Leao e l'attacco del Milan: cosa può succedere ora

ATTACCANTI. Differente il capitolo Leao. Il portoghese ha sperato, considerando la mancanza di offerte da Premier League e Liga, di rientrare stabilmente nelle alte gerarchie di Amorim, ma la volontà del tecnico e della proprietà rossoneri è rimasta la stessa di giugno: è meglio separarsi (e ieri sono stati lanciati messaggi anche alla Roma). Il Galatasaray, però, non ha ancora effettuato alcun rilancio dopo l'offerta da 35 milioni di euro più bonus. Il Milan, che ha già scontato l'iniziale richiesta, ne chiede almeno 45 di milioni. Più in dirittura d'arrivo l'affare Santiago Gimenez al Porto: una volta ufficializzato Rodrigo Mora alla Roma, il messicano farà le valigie.