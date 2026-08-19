Amorim rivuole Inacio: il Milan ha bisogno di un rinforzo in difesa

A giugno era stato così: prima la spesa grossa per un attaccante ( Gonçalo Ramos ), poi subito dopo quella per un difensore ( Gila ). Chissà che, anche ad agosto, Gerry Cardinale non ripeta lo stesso ritornello: esborso importante per un calciatore offensivo ( Diego Moreira ) poco prima dell'acquisto di un uomo che vada a rinforzare il reparto arretrato. E, nella testa di Amorim , il nome migliore per completare la rima è quello di Gonçalo Inacio , centrale classe 2001 dello Sporting Lisbona ; ed è proprio in biancoverde che l'attuale tecnico rossonero lo ha apprezzato, schierandolo in ben 187 partite quando aveva appena 20 anni.

Amorim, d'altronde, è convinto che la difesa del MIlan abbia bisogno di un rinforzo. Intanto in termini quantitativi: giocando a tre, servono almeno cinque giocatori di livello per tutte le partite che il Milan andrà ad affrontare in stagione. Al momento, la rosa conta Gila , Gabbia , Pavlovic e De Winter , oltre al giovane Diawara , acquistato dopo appena 14 partite nella Serie B francese, e a Filippo Terracciano , apparso fin troppo impacciato nelle amichevoli estive (da non considerare Tomori , fuori dal progetto). C'è necessità, dunque, di un'aggiunta numerica al gruppo. E poi, ovviamente, anche in qualità: Amorim ha bisogno di difensori veloci, che sappiano correre rapidamente all'indietro e che abbiano capacità di palleggio per iniziare l'azione dal basso con efficacia. E in tal senso Gonçalo Inacio risponde perfettamente all’identikit.

Costi

Come per gli altri acquisti estivi, si tratterebbe di un colpo molto oneroso: il classe 2001 ha una valutazione di 40 milioni di euro e una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Lo Sporting Lisbona, da sempre bottega carissima, tra l'altro, ha già venduto l'altro centrale Ousmane Diomande al Nottingham Forest per 40 milioni di euro e non necessita di ulteriori uscite, soprattutto dietro. Di fronte ad una proposta importante, però, vacillerebbe, così come il ragazzo, da quello che risulta, sarebbe ben felice di migliorare la propria condizione approdando in un club come il Milan, dove la connection portoghese si sta rivelando, di settimana in settimana, più abbondante.

Valutazioni

Gerry Cardinale, con il resto del comitato tecnico in dirigenza, sta valutando il da farsi lavorando su diversi nomi; non ne farebbe parte Tiago Gabriel, centrale del Lecce, considerato ancora pallido per un salto di qualità così ampio. L'intenzione, se acquisto sarà, è quella di puntare su un calciatore forte, importante, giovane sì, ma con già qualche esperienza di livello in valigia. In attesa restano Gabbia e De Winter, con cui quali l'eventuale nuovo centrale sarebbe in lotta per un posto. A proposito del numero 46: dopo la botta alla caviglia subita prima dell'amichevole contro il Manchester United, oggi tornerà ad allenarsi con il resto dei compagni e sarà, di conseguenza, disponibile per giocare contro il Torino. In ballottaggio con De Winter e in attesa dell'eventuale nuovo acquisto in difesa.