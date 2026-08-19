Nkunku rimane in uscita dal Milan: ci prova il Lipsia
Il mercato in uscita del Milan deve ancora accelerare. I prestiti secchi di Athekame al Lione e di Odogu al Tolosa, infatti, non hanno portato ricavi. Ora fari puntati su Leao e Nkunku. Per il portoghese, oltre alla pista Galatasaray, sulla quale però non si è registrato un rilancio, è rispuntata l'ipotesi Arabia Saudita, con l'Al-Hilal di Simone Inzaghi in contatto con Mendes per riformare a Riyad la coppia con Theo Hernandez: servono 50 milioni di euro. Per Nkunku invece ne servono 30, con soluzione possibile anche in prestito con diritto: è quello che potrebbe proporre il Lipsia, anche se il classe 1998 vorrebbe provare ad esplorare altri lidi prima di tornare in Germania; per lui si registrano anche gli interessi di Borussia Dortmund e Newcastle.
Prestiti
Tanti altri poi potrebbero lasciare il Milan in prestito. Gimenez è in contatto col Porto: dopo la cessione di Mora alla Roma, i lusitani hanno proposto al Milan un prestito gratuito con diritto di riscatto a cifre basse, ma Cardinale vorrebbe un miglioramento sensibile dell'offerta. Il Como vorrebbe Ricci, ma il Milan non apre al prestito senza obbligo. La Juventus, tramite il ds Massara, ha sondato la disponibilità di Fofana e Tomori ad un trasferimento, ma non si è arrivati ancora alla formulazione di offerte ufficiali. Bondo, fuori rosa da inizio ritiro, piace a Rennes e Lens, sempre in prestito con diritto.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS