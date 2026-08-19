Nkunku rimane in uscita dal Milan: ci prova il Lipsia

Il mercato in uscita del Milan deve ancora accelerare. I prestiti secchi di Athekame al Lione e di Odogu al Tolosa, infatti, non hanno portato ricavi. Ora fari puntati su Leao e Nkunku. Per il portoghese, oltre alla pista Galatasaray, sulla quale però non si è registrato un rilancio, è rispuntata l'ipotesi Arabia Saudita, con l'Al-Hilal di Simone Inzaghi in contatto con Mendes per riformare a Riyad la coppia con Theo Hernandez: servono 50 milioni di euro. Per Nkunku invece ne servono 30, con soluzione possibile anche in prestito con diritto: è quello che potrebbe proporre il Lipsia, anche se il classe 1998 vorrebbe provare ad esplorare altri lidi prima di tornare in Germania; per lui si registrano anche gli interessi di Borussia Dortmund e Newcastle.