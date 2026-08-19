Diego Moreira al Milan è ufficiale: tutti i dettagli dell'accordo e il numero di maglia

Moreira al Milan al sorpresa, adesso c'è anche l'annuncio è ufficiale: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Diego Moreira dallo Strasburgo. L'esterno belga ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 22".

Chi è Diego Moreira, neo-acquisto del Milan: la carriera Nel comunicato con cui ha annunciato di aver acquistato Moreira, il Milan ripercorre le tappe della sua giovane carriera: "Nato a Liegi il 6 agosto 2004, Diego Moreira cresce nei settori giovanili di Standard Liegi e Benfica, dove completa il proprio percorso di crescita fino ad affacciarsi al calcio professionistico. Con il Club di Lisbona si mette in evidenza nelle formazioni giovanili, conquistando con l'Under 19 la UEFA Youth League nella stagione 2021/22 e, pochi mesi più tardi, la Coppa Intercontinentale Under 20. Nella stagione successiva esordisce inoltre in UEFA Champions League, scendendo in campo nei turni preliminari dell'edizione 2022/23. Nell'estate del 2023 si trasferisce al Chelsea, Club con cui debutta in prima squadra il 30 agosto dello stesso anno, in occasione della sfida di Carabao Cup contro il Wimbledon. Nella stagione 2023/24 veste, inoltre, la maglia dell'Olympique Lione, mentre nell'estate del 2024 approda a titolo definitivo allo Strasburgo. In Alsazia si afferma progressivamente come uno dei giovani più interessanti del campionato francese, mettendo in mostra velocità, qualità tecnica e duttilità tattica".