Calciomercato Milan, Leao sempre più fuori: oggi Cardinale parlerà con gli esuberi

MILANO - Prima gli acquisti di Gonçalo Ramos e di Diego Moreira , poi il summit, confermato dalle telecamere , in sede per più di sei ore: ciò che si prospettava a giugno è stato ampiamente confermato dai fatti.

Calciomercato Milan, Mendes sempre più coinvolto

Jorge Mendes è stato coinvolto nel calciomercato del Milan e lo sarà ancora. Anche perché di lavoro da fare ce n'è tanto. Oltre al calciomercato in entrata, per il quale l'agente portoghese potrebbe intervenire sia con i suoi assistiti (non Ruben Dias, difensore centrale e capitano del Manchester City, mai stato tra gli obiettivi del Milan) che come intermediario per altre trattative, ci sono tutta una serie di operazione in uscita per i quali potrebbe lavorare come facilitatore.