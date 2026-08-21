Calciomercato Milan, Leao sempre più fuori: oggi Cardinale parlerà con gli esuberi
MILANO - Prima gli acquisti di Gonçalo Ramos e di Diego Moreira, poi il summit, confermato dalle telecamere, in sede per più di sei ore: ciò che si prospettava a giugno è stato ampiamente confermato dai fatti.
Calciomercato Milan, Mendes sempre più coinvolto
Jorge Mendes è stato coinvolto nel calciomercato del Milan e lo sarà ancora. Anche perché di lavoro da fare ce n'è tanto. Oltre al calciomercato in entrata, per il quale l'agente portoghese potrebbe intervenire sia con i suoi assistiti (non Ruben Dias, difensore centrale e capitano del Manchester City, mai stato tra gli obiettivi del Milan) che come intermediario per altre trattative, ci sono tutta una serie di operazione in uscita per i quali potrebbe lavorare come facilitatore.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS