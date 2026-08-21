Sapore di Tare (8 mesi dopo)

Il lavoro di preparazione fatto dal Milan di qualche mese fa è servito. A beneficio delle attuali scelte sul mercato , sia in arrivo che in partenza, c’è un filo conduttore che riporta all’impostazione della passata stagione. Ed è questo sicuramente il dettaglio che spiega i tempi utilizzati dal nuovo Milan sorto e sostenuto intorno alla figura attiva e molto presente di Gerry Cardinale . Se davvero, dopo il "taglio" del 25 maggio, fosse intervenuta una nuova linea operativa in materia di area tecnica, probabilmente avremmo potuto attenderci un piano industriale completamente diverso. E invece la promozione, sul campo, delle seconde linee che nei mesi precedenti hanno lavorato al fianco di Furlani, Moncada, Tare e Allegri, è servita a valorizzare il lavoro eseguito quando lo sbarco in Champions league sembrava una conquista scontata.

La conferma pubblica è arrivata dai diretti interessati, tra l’altro. Gila, in occasione della sua prima intervista da milanista, non ha fatto mistero della data in cui Tare ha cominciato a imbastire la trattativa per portarlo in rossonero. E se chiedete a Max Allegri quale profilo di centravanti avessero concordato durante la famosa riunione dell’8 aprile (o famigerata perché è lì che avvenne la clamorosa linea con Ibra; ndr) vi sentirete rispondere in modo franco e sbrigativo: Gonçalo Ramos . Certo: poi Amorim ha confermato l’operazione e Cardinale, per evitare di trascinarla per le lunghe, è sbarcato a Parigi per chiudere personalmente l’affare con il presidente del Psg. Di diverso, all’epoca, c’era la cifra immaginata: 40 milioni . Perché così lavorava Furlani: cioè stabiliva la cifra massima da investire e a quella arrivava dopo estenuante discussione.

Milan, conferme anche sulle uscite: tutto come previsto (da Tare)

Al pari degli acquisti, anche il giudizio su alcuni esponenti della rosa da far partire, è stato perfettamente rispettato. Tomori, Fofana e Gimenez sono gli stessi indicati dalla vecchia gestione. La novità di rilievo è quella della presenza di Nkunku che era considerato da Tare una risorsa su cui puntare ancora, magari con un cambio di sistema tattico, mentre Amorim al ritorno dal viaggio in Asia ha deciso di “tagliarlo” sembrerebbe non solo per questioni tecniche.

Se un lato allora l’operatività del Milan non ha subito gravi scossoni, c’è da chiedersi come mai d’improvviso il Milan abbia cambiato marcia sul mercato procedendo a una serie di acquisti senza lesinare investimenti. La risposta è molto semplice: perché al volante è intervenuto Gerry Cardinale senza demandare ai manager la politica calcistica e finanziaria. Ecco allora la differenza maggiore che spunta fuori tra quel Milan e quest’altro e riguarda il clima di collaborazione, sincera, tra Amorim e il suo proprietario schierato in prima fila.

A Torino, per il debutto, Cardinale sarà in tribuna dopo essersi palesato per la presentazione del tecnico portoghese e per l’arrivo dei primi rinforzi. Questo clima di unità dichiarata e dimostrata è il vero asso nella manica di Amorim ed è anche il rimpianto legittimo di Max Allegri che invece ha dovuto vivere la sua stagione sentendosi dire a gennaio scorso, quando era possibile con un paio di pedine, rimpolpare decisamente la cifra tecnica della rosa: "Bambolo, non c’è un euro!".