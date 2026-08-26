Leao, il futuro è scritto: l’Aston Villa spinge, si discute sul prezzo

MILANO - Un’estate intera di tentativi falliti, ora però è arrivata l’ultima settimana di mercato e il Milan dovrà accelerare per cedere Rafael Leao . Il portoghese è fuori dal progetto , continua ad allenarsi a parte pur non avendo infortuni seri, in attesa che venga definito il suo futuro in queste ore cruciali. Il potente manager Jorge Mendes sta cercando di proporlo ad alcuni club di Premier League, sfruttando gli agganci e i buoni rapporti con determinate società. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra il Milan e l’Aston Villa per cercare d’intavolare una cessione del portoghese, aprendo un dialogo ufficiale tra società. Si sta discutendo sul prezzo del cartellino e non c’è ancora la quadra definitiva.

La trattativa tra Milan e Aston Villa

Il club inglese sarebbe disposto a trattare Leao ma al momento sembrerebbe non arrivare a soddisfare le richieste economiche del Milan. I rossoneri, infatti, sono fermi alla cifra impostata a giugno, ovvero 50-60 milioni di euro, e non vogliono abbassarla. L’Aston Villa potrebbe arrivare ad una cifra più bassa, poi sarà il proprietario Gerry Cardinale decidere se accettarla o rifiutarla. Mendes sta lavorando affinché i Villans alzino la posta in palio, sia con il club rossonero che con il giocatore. Sono stati contattati pure altri club per tentare di piazzare Leao e c’è stato un approccio anche con il Tottenham di Roberto De Zerbi, una delle società che più ha investito in assoluto in questo mercato estivo, ma non tutti sarebbero d’accordo con l’arrivo del numero dieci rossonero. Insomma le sei ore di meeting con Mendes nella sede del Milan, circa una settimana fa, erano servire per scegliere una strategia per la vendita di Leao. Tuttavia ad oggi non ci sono grossi passi avanti. Una grande proposta al Milan e al giocatore è arrivata anche dall’Al Hilal, ma il giocatore ha deciso di non volersi trasferire nel campionato arabo. Rafa vuole rimanere in Europa, con un occhio di riguardo per la Premier League, come stesso lui ha dichiarato alla fine dello scorso campionato.