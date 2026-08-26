Sanches vuol dire qualità: la strategia del Milan

Milan su Sanches

- Ci saranno ancora innesti da qui al gong finale del mercato, il Milan ha deciso di tenere le porte aperte per ulteriori rinforzi e allungare la profondità della rosa di Ruben Amorim . I rossoneri sono consapevoli che la squadra non è completa, e che servirebbero un paio di colpi per concludere al meglio questa sessione estiva. Il focus è soprattutto su un difensore centrale con caratteristiche simili a quelle di, ma da posizionare al centro della difesa. Inoltre i movimenti dietro le quinte del club rossonero portano a sondaggi per giocatori sulla trequarti. Ruben Amorim, nonostante abbia promosso a pieni voti, spera di ottenere ancora un elemento di qualità che assista nel miglior modo possibile Gonçalo Ramos.

È spuntato così il nome di Alvyn Sanches, giocatore classe 2003 dello Young Boys e della nazionale svizzera. Il trequartista è nella lista degli scout rossoneri e si vedrà in queste ore se cominciare una trattativa. Infatti, ufficialmente, non c’è stata un’offerta da parte del Milan, ma solo un gradimento verso le caratteristiche del giocatore. Sanches potrebbe giocare alle spalle di Ramos, ed essere decisivo con gol e assist. Infatti dopo i dieci gol e sei assist nella scorsa stagione, Sanches ha iniziato l’annata allo Young Boys con due reti e due assist nelle prime quattro partite del massimo campionato svizzero. Il contratto con l’attuale club è fino al 2029 ma il Milan può contare su buoni rapporti instaurati la passata stagione quando Igli Tare prese Athekame proprio dalla stessa squadra. Attualmente Sanches è sul taccuino del club rossonero e si deciderà in questi ultimi giorni se comprarlo o rimandare l’acquisto alla prossima sessione di mercato. Sempre sulla trequarti c’è ancora il profilo di Dario Osorio da tenere in considerazione. L’esterno d'attacco classe 2004, che può giocare pure alle spalle della punta, ha una valutazione attorno ai 15 milioni di euro e il Midtjylland non vorrebbe fare sconti.