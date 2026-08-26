Sanches vuol dire qualità: la strategia del Milan
Milan su Sanches
È spuntato così il nome di Alvyn Sanches, giocatore classe 2003 dello Young Boys e della nazionale svizzera. Il trequartista è nella lista degli scout rossoneri e si vedrà in queste ore se cominciare una trattativa. Infatti, ufficialmente, non c’è stata un’offerta da parte del Milan, ma solo un gradimento verso le caratteristiche del giocatore. Sanches potrebbe giocare alle spalle di Ramos, ed essere decisivo con gol e assist. Infatti dopo i dieci gol e sei assist nella scorsa stagione, Sanches ha iniziato l’annata allo Young Boys con due reti e due assist nelle prime quattro partite del massimo campionato svizzero. Il contratto con l’attuale club è fino al 2029 ma il Milan può contare su buoni rapporti instaurati la passata stagione quando Igli Tare prese Athekame proprio dalla stessa squadra. Attualmente Sanches è sul taccuino del club rossonero e si deciderà in questi ultimi giorni se comprarlo o rimandare l’acquisto alla prossima sessione di mercato. Sempre sulla trequarti c’è ancora il profilo di Dario Osorio da tenere in considerazione. L’esterno d'attacco classe 2004, che può giocare pure alle spalle della punta, ha una valutazione attorno ai 15 milioni di euro e il Midtjylland non vorrebbe fare sconti.
Sogno Inacio per la difesa
In difesa invece il grande sogno del Milan resta Gonçalo Inacio. Il difensore dello Sporting ha già lavorato con Amorim e sarebbe un nome perfetto per rinforzare il pacchetto arretrato. Anche nella partita contro il Torino si è notato un calo di tensione appena è uscito dal campo Mario Gila, ecco perché all’interno del club si sta riflettendo se tentare l’assalto al portoghese, escluso nell’ultima partita di campionato. Il presidente dello Sporting ha ammesso che la decisione dell’allenatore non è stata dettata da motivazioni di mercato, ma il nome di Inacio resta sicuramente tra i preferiti del Milan.
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