Il Galatasaray ha trovato l'accordo di massima con il Milan: la cessione di Leao è ai dettagli
Rafael Leao è ad un passo dal Galatasaray. Il Milan e il club turco stanno limando i dettagli dell'affare, che porterà il portoghese in maglia giallorossa. Le parti sono vicini a chiudere l'operazione. Nelle casse del Milan entreranno circa 45 milioni di euro; cifra alla quale si andranno ad aggiungere dei bonus. Il calciatore, sul quale si era registrato anche il forte interesse dell'Aston Villa, è destinato a trasferirsi in Turchia.
Leao al Galatasaray: le cifre dell'accordo
Una volta chiuso l'accordo con il Milan, il Galatasaray cercherà di convincere il calciatore: Leao dovrebbe percepire una cifra vicina ai dieci milioni di euro (più di due di bonus) a stagione. Il calciatore, che aveva saltato per un problema fisico l'esordio in campionato a Torino, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo.
Leao, i numeri con il Milan
L'avventura di Leao con il Milan sta per volgere al termine. Il portoghese è arrivato a Milano nel 2019 ed ha collezionato 291 presenze e 80 gol con i rossoneri. Ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana. Nell'ultimo campionato ha collezionato nove gol in 29 presenze.
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