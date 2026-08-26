Il Galatasaray ha trovato l'accordo di massima con il Milan: la cessione di Leao è ai dettagli 

Rafael Leao è ad un passo dal Galatasaray . Il Milan e il club turco stanno limando i dettagli dell'affare, che porterà il portoghese in maglia giallorossa. Le parti sono vicini a chiudere l'operazione. Nelle casse del Milan entreranno circa 45 milioni di euro ; cifra alla quale si andranno ad aggiungere dei bonus. Il calciatore, sul quale si era registrato anche il forte interesse dell'Aston Villa , è destinato a trasferirsi in Turchia.

Leao al Galatasaray: le cifre dell'accordo

Una volta chiuso l'accordo con il Milan, il Galatasaray cercherà di convincere il calciatore: Leao dovrebbe percepire una cifra vicina ai dieci milioni di euro (più di due di bonus) a stagione. Il calciatore, che aveva saltato per un problema fisico l'esordio in campionato a Torino, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo.

Leao, i numeri con il Milan

L'avventura di Leao con il Milan sta per volgere al termine. Il portoghese è arrivato a Milano nel 2019 ed ha collezionato 291 presenze e 80 gol con i rossoneri. Ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana. Nell'ultimo campionato ha collezionato nove gol in 29 presenze.