Leao tra Galatasaray e Aston Villa: ballano 50 milioni e intanto il Milan corteggia Sanches
Leao e le trattative per la cessione
L’accelerazione la si è registrata nel tardo pomeriggio di ieri, quando George Gardi, in rappresentanza del Galatasaray, è stato a Casa Milan per incontrare i vertici rossoneri in modo tra trovare un accordo sulle cifre del trasferimento di Leao. L'intesa verbale è stata raggiunta: il Galatasaray ha rilanciato a 45 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus, avvicinandosi sensibilmente alla richiesta del Milan di 50 milioni di euro di parte fissa. Terminato l'incontro in via Aldo Rossi, il manager italiano si è spostato nei dintorni del capoluogo meneghino, per un colloquio fiume con l'entourage del calciatore portoghese. È qui che si gioca tutto: se Leao dirà di sì ai 12 milioni di euro offerti dal Galatasaray, l'affare andrà in porto.
Leao non vorrebbe la Turchia
Il campionato turco non trova il gradimento massimo da parte del classe 1999, ma questo passa il convento: le ultime stagioni deludenti e un carattere non sempre dedito al 100% al calcio, d'altronde, non hanno permesso al ragazzo di spiccare il volo verso la tanta desiderata Premier League o verso gli squadroni della Liga. Il Galatasaray, se Galatasaray sarà, rappresenta una ottima opportunità dal punto di vista economico e una buona possibilità di competere nuovamente in Champions League, ma dal talento portoghese era lecito sperare in qualcosa di meglio. Il campo, però, è il giudice supremo. E se le uniche offerte sono arrivate dalla Turchia, un motivo ci sarà. Spalletti docet. Leao deciderà in queste ore: salutare il Milan non è semplice, i sogni dicevano Inghilterra o Spagna, ma la realtà sta raccontando altro.
Il Milan ha puntato Sanches
Nel caso in cui si dovesse concludere la cessione di Leao, il Milan cercherà di chiudere anche per il quinto acquisto dell'estate: un nuovo trequartista. Le richieste di Amorim sono piuttosto chiare: un mancino che giochi a destra. Nelle ultime ore, è salito in cima alle preferenze il profilo di Alvyn Sanches, svizzero classe 2003 in forza allo Young Boys. Il suo cartellino vale circa 15 milioni di euro e il Milan sta tenendo vivi i contatti con il suo entourage e il suo club per accelerare le trattative in caso di necessità. Si tratterebbe, dunque, non di un profilo per la titolarità fissa immediata, ma di un giovane con già un po' di esperienza che possa alternarsi con i vari Pulisic, Cisse, Saelemaekers, Loftus-Cheek e l'adattato Rabiot. Sullo sfondo, possibile con i giusti incastri nelle ultime ore di mercato, resta l'opzione Harvey Elliott del Liverpool.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS