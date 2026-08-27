Leao tra Galatasaray e Aston Villa: ballano 50 milioni e intanto il Milan corteggia Sanches

Il portoghese è inseguito dal club turco, ma la proposta degli inglesi prevede più bonus: in entrata occhi puntati sullo svizzero
Antonello Gioia
Antonello Gioia

4 min

Pubblicato il 27.08.2026, 10:05

LeaoSanchesoggi
MILANO - Scorrendo le foto dell'allenamento di ieri a Milanello, non si può fare a meno di notare la presenza di Rafael Leao, tornato per la prima volta ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio patito al rientro dalla tournée estiva. Lo si vede sorridente, felice, abbracciato ai compagni di squadra, a colloquio con Amorim. Nulla farebbe pensare ad un addio. E, invece, durante la notte appena trascorsa, quasi tutti i bagagli sono pronti per essere trasportati. Direzione Istanbul, destinazione non graditissima, ma, a conti fatti, unica possibile per soddisfare - anche se non completamente - tutte le parti in causa. L’Aston Villa ha pareggiato l’offerta da 50 milioni ma con una parte fissa più bassa e bonus più ricchi. 
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Leao e le trattative per la cessione

L’accelerazione la si è registrata nel tardo pomeriggio di ieri, quando George Gardi, in rappresentanza del Galatasaray, è stato a Casa Milan per incontrare i vertici rossoneri in modo tra trovare un accordo sulle cifre del trasferimento di Leao. L'intesa verbale è stata raggiunta: il Galatasaray ha rilanciato a 45 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus, avvicinandosi sensibilmente alla richiesta del Milan di 50 milioni di euro di parte fissa. Terminato l'incontro in via Aldo Rossi, il manager italiano si è spostato nei dintorni del capoluogo meneghino, per un colloquio fiume con l'entourage del calciatore portoghese. È qui che si gioca tutto: se Leao dirà di sì ai 12 milioni di euro offerti dal Galatasaray, l'affare andrà in porto.  

Leao non vorrebbe la Turchia

Il campionato turco non trova il gradimento massimo da parte del classe 1999, ma questo passa il convento: le ultime stagioni deludenti e un carattere non sempre dedito al 100% al calcio, d'altronde, non hanno permesso al ragazzo di spiccare il volo verso la tanta desiderata Premier League o verso gli squadroni della Liga. Il Galatasaray, se Galatasaray sarà, rappresenta una ottima opportunità dal punto di vista economico e una buona possibilità di competere nuovamente in Champions League, ma dal talento portoghese era lecito sperare in qualcosa di meglio. Il campo, però, è il giudice supremo. E se le uniche offerte sono arrivate dalla Turchia, un motivo ci sarà. Spalletti docet. Leao deciderà in queste ore: salutare il Milan non è semplice, i sogni dicevano Inghilterra o Spagna, ma la realtà sta raccontando altro. 

Il Milan ha puntato Sanches

Nel caso in cui si dovesse concludere la cessione di Leao, il Milan cercherà di chiudere anche per il quinto acquisto dell'estate: un nuovo trequartista. Le richieste di Amorim sono piuttosto chiare: un mancino che giochi a destra. Nelle ultime ore, è salito in cima alle preferenze il profilo di Alvyn Sanches, svizzero classe 2003 in forza allo Young Boys. Il suo cartellino vale circa 15 milioni di euro e il Milan sta tenendo vivi i contatti con il suo entourage e il suo club per accelerare le trattative in caso di necessità. Si tratterebbe, dunque, non di un profilo per la titolarità fissa immediata, ma di un giovane con già un po' di esperienza che possa alternarsi con i vari Pulisic, Cisse, Saelemaekers, Loftus-Cheek e l'adattato Rabiot. Sullo sfondo, possibile con i giusti incastri nelle ultime ore di mercato, resta l'opzione Harvey Elliott del Liverpool.

 

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