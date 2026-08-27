Leao tra Galatasaray e Aston Villa: ballano 50 milioni e intanto il Milan corteggia Sanches

MILANO - Scorrendo le foto dell'allenamento di ieri a Milanello, non si può fare a meno di notare la presenza di a colloquio con Amorim. Nulla farebbe pensare ad un addio. E, invece, durante la notte appena trascorsa, quasi tutti i bagagli sono pronti per essere trasportati. Direzione Istanbul, destinazione non graditissima, ma, a conti fatti, unica possibile per soddisfare - anche se non completamente - tutte le parti in causa. L’Aston Villa ha pareggiato l’offerta da 50 milioni ma con una parte fissa più bassa e bonus più ricchi. Milan Cardinale carica il Milan: il presidente a bordocampo con Amorim prima del match con il Torino Guarda la gallery Leao e le trattative per la cessione - Scorrendo le foto dell'allenamento di ieri a Milanello, non si può fare a meno di notare la presenza di Rafael Leao , tornato per la prima volta ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio patito al rientro dalla tournée estiva. Lo si vede sorridente, felice, abbracciato ai compagni di squadra,. Nulla farebbe pensare ad un addio. E, invece, durante la notte appena trascorsa, quasi tutti i bagagli sono pronti per essere trasportati. Direzione Istanbul, destinazione non graditissima, ma, a conti fatti, unica possibile per soddisfare - anche se non completamente - tutte le parti in causa.ma con una parte fissa più bassa e bonus più ricchi. L’accelerazione la si è registrata nel tardo pomeriggio di ieri, quando George Gardi, in rappresentanza del Galatasaray, è stato a Casa Milan per incontrare i vertici rossoneri in modo tra trovare un accordo sulle cifre del trasferimento di Leao. L'intesa verbale è stata raggiunta: il Galatasaray ha rilanciato a 45 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus, avvicinandosi sensibilmente alla richiesta del Milan di 50 milioni di euro di parte fissa. Terminato l'incontro in via Aldo Rossi, il manager italiano si è spostato nei dintorni del capoluogo meneghino, per un colloquio fiume con l'entourage del calciatore portoghese. È qui che si gioca tutto: se Leao dirà di sì ai 12 milioni di euro offerti dal Galatasaray, l'affare andrà in porto.

Leao non vorrebbe la Turchia Il campionato turco non trova il gradimento massimo da parte del classe 1999, ma questo passa il convento: le ultime stagioni deludenti e un carattere non sempre dedito al 100% al calcio, d'altronde, non hanno permesso al ragazzo di spiccare il volo verso la tanta desiderata Premier League o verso gli squadroni della Liga. Il Galatasaray, se Galatasaray sarà, rappresenta una ottima opportunità dal punto di vista economico e una buona possibilità di competere nuovamente in Champions League, ma dal talento portoghese era lecito sperare in qualcosa di meglio. Il campo, però, è il giudice supremo. E se le uniche offerte sono arrivate dalla Turchia, un motivo ci sarà. Spalletti docet. Leao deciderà in queste ore: salutare il Milan non è semplice, i sogni dicevano Inghilterra o Spagna, ma la realtà sta raccontando altro.