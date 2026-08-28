Milan, Leao deve scegliere: l'Aston Villa ottiene il sì ma c'è l'offerta monstre del Galatasaray
La decisione non è di quelle semplici. Perché è vero che, ad inizio estate, aveva manifestato apertamente e senza troppi problemi il desiderio di lasciare il Milan per tentare nuove esperienze, ma, col passare del tempo, Rafa Leao si è convinto che, forse, restare in rossonero non sarebbe stato poi così male. Solo che, lato proprietà e lato Amorim, la decisione era stata già presa: il portoghese è ai margini del progetto tecnico e deve essere ceduto. Ora, dunque, è il momento della scelta: lasciare il club della sua vita sportiva per trasferirsi o in Turchia, sponda Galatasaray, o in Inghilterra, dove lo aspetta Unai Emery nel suo Aston Villa. Gli inglesi sono in vantaggio e puntano a chiudere, sapendo che se la trattativa si allungasse fino alle ultime ore di mercato, metterebbero ulteriore pressione al Milan.
Leao, la chiamata dalla Premier League
La citazione del nome dell'allenatore non è casuale, perché la giornata di ieri è stata caratterizzata dall'insistenza con cui il tecnico basco ha avuto a che fare con Leao. Attorno all'ora di pranzo, infatti, dopo che il calciatore aveva sostenuto l'allenamento a Milanello con il resto dei compagni di squadra, Emery ha chiamato Leao per convincerlo a trasferirsi a Birmingham, puntando soprattutto sulla sua voglia di confrontarsi con la Premier League e sull'opportunità di tornare a disputare la Champions League, persa negli ultimi due anni con la maglia rossonera addosso. Non è un problema di soldi che fa tentennare il numero 10: l'Aston Villa offre circa 7 milioni di euro annui a fronte dei 12 milioni di euro proposti dal Galatasaray, ma l'intoppo non è qui. Leao, che è sempre molto condizionato dalle scelte della famiglia e che vuole regalare il miglior futuro possibile ai suoi due gemellini, non è convintissimo delle opportunità che offrirebbe la città delle Midlands Occidentali. Istanbul offre, probabilmente, prospettive migliori, anche se il campionato turco, dal punto di vista prettamente sportivo, non è certo luccicante come il palcoscenico della Premier League.
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