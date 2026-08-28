Milan, Leao deve scegliere: l'Aston Villa ottiene il sì ma c'è l'offerta monstre del Galatasaray 

La decisione non è di quelle semplici. Perché è vero che, ad inizio estate, aveva manifestato apertamente e senza troppi problemi il desiderio di lasciare il Milan per tentare nuove esperienze, ma, col passare del tempo, Rafa Leao si è convinto che, forse, restare in rossonero non sarebbe stato poi così male. Solo che, lato proprietà e lato Amorim, la decisione era stata già presa: il portoghese è ai margini del progetto tecnico e deve essere ceduto. Ora, dunque, è il momento della scelta: lasciare il club della sua vita sportiva per trasferirsi o in Turchia, sponda Galatasaray, o in Inghilterra, dove lo aspetta Unai Emery nel suo Aston Villa. Gli inglesi sono in vantaggio e puntano a chiudere, sapendo che se la trattativa si allungasse fino alle ultime ore di mercato, metterebbero ulteriore pressione al Milan.