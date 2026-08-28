Leao al Galatasaray, arriva il sì: le cifre dell'affare e quanto incassa il Milan

La svolta è arrivata: Rafael Leao ha dato il suo ok al Galatasaray. Dopo il rilancio dell’Aston Villa, che nelle ultime ore aveva provato a inserirsi con un’offerta da circa 7,5 milioni di euro a stagione per il portoghese (il Gala gliene offre circa 12) non soddisfando però le richieste del Milan, la scelta del giocatore è ricaduta sul club turco. Una decisione che riapre definitivamente la strada verso Istanbul.

Milan, Leao dice sì al Galatasaray: la cifra e la formula Il Galatasaray, a questo punto, è al lavoro per completare l’intesa con il Milan. L’operazione è impostata sulla base di 40 milioni di euro più 5 di bonus, con Leao destinato a trasferirsi a titolo definitivo. L’inserimento dell’Aston Villa aveva complicato lo scenario nelle ultime ore, ma l’offerta inglese non è bastata (8 milioni di prestito oneroso con 42 di obbligo di riscatto dall'Aston Villa). Il portoghese ha scelto il Galatasaray e ora la trattativa è entrata nella fase decisiva: restano da sistemare gli ultimi dettagli prima della chiusura dell’affare.