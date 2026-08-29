Leao saluta il Milan: tutte le cifre dell'affare con il Galatasaray

Nel momento in cui Rafael Leao ha accettato ufficialmente l'offerta del Galatasaray, a Milano si è scatenato un temporale di proporzioni bibliche con raffiche di vento fortissime e un diluvio pesante. Forse una ribellione per ciò che poteva ancora essere e che non è più stato. Perché il portoghese è stato prima stella luccicante di un Milan che pendeva dalle sue folate (memorabili quelle contro Fiorentina, Verona e Sassuolo nell'anno dello scudetto, straordinarie quelle contro Napoli e Paris Saint-Germain in Champions League), poi stella cadente di una squadra che, anche per suoi demeriti tecnici e caratteriali, ha fallito ogni obiettivo uno dopo l'altro. Leao, ieri sera spettatore al Meazza, saluta, dopo sette anni di amore e odio. «L’amore per questa squadra non finirà mai, avrei voluto dire addio diversamente. Sì, ho pianto», spiegherà a fine serata.

Leao al Galatasaray: 43 milioni al Milan La scelta è arrivata ieri pomeriggio. Leao aveva due offerte sul piatto, sapendo che il Milan aveva già accettato entrambe le proposte per il cartellino: quella del Galatasaray da 10 milioni di euro a stagione più bonus e quella dell'Aston Villa, più bassa, da 7,5 milioni di euro annui, ma con il fascino della Premier League a costituire un elemento importante nella decisione. Il pensiero a quelle dichiarazioni di fine maggio, nelle quali aveva annunciato la volontà di lasciare il club rossonero per spostarsi o in Inghilterra o in Spagna, sembrava far pendere la bilancia verso Birmingham, ma, alla fine, il portoghese ha scelto la Turchia. Nella decisione, ha avuto un certo peso anche Victor Osimhen, grande amico da anni di Rafael, che lo ha contattato per spingerlo a formare con lui una coppia d'attacco da sogno con la maglia giallorossa addosso. Al Milan andranno 43 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus più il 20% sulla futura rivendita; lascia dopo 291 presenze, 80 gol (15esimo marcatore di sempre del club rossonero) e 55 assist, con uno scudetto (da assoluto protagonista) nel 2021-2022 e la Supercoppa Italiana (anche in questo caso da assoluto protagonista) del 2025 in bacheca.