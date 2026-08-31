Milan, è arrivato Hutchinson: oggi visite e firma. Dubbi sull’altro colpo

Dal summit di mercato di sabato, era trapelata l'intenzione di Gerry Cardinale di regalare ancora due pedine a Ruben Amorim. La prima è stata portata a casa, sulla seconda persistono dubbi importanti. Con ordine: ieri sera, alle 20, è sbarcato a Milano Linate Omari Hutchinson , trequartista inglese di origine giamaicana; il classe 2003 arriva dal Nottingham Forest in prestito per poco più di 4 milioni di euro con diritto di riscatto. Si tratta, dunque, di un'operazione conveniente dal punto di vista finanziario: se il giocatore convincerà, sarà acquistato tra un anno dal club rossonero a titolo definitivo per circa 40 milioni di euro , dopo che la squadra della Foresta di Sherwood lo aveva comprato un anno fa dall'Ipswich Town per 43,5 milioni di euro.

Hutchinson, il colpo del Milan: i numeri

Oggi sono in programma le visite mediche e, se non ci saranno problemi, Hutchinson firmerà a Casa Milan il suo nuovo contratto, unendosi poi da domani al gruppo squadra a Milanello. Amorim lo aspetta: aveva, d'altronde, richiesto ai suoi dirigenti un trequartista mancino che giocasse a destra sin dai primi di luglio - vedendo prima sfumare Karetsas passato al Borussia Dortmund, dove già incanta - ed è stato accontentato nelle ultime ore di mercato con un calciatore di talento, dall'ottimo potenziale, ma che nell'ultimo anno ha deluso ampiamente. Nella travagliatissima stagione del Nottingham Forest, con quattro allenatori alternatisi in panchina, infatti, l'inglese ha collezionato 42 presenze (di cui solo la metà da titolare), segnando un solo gol e mettendo a referto 7 assist. Ovviamente ci si aspettava di più. Amorim spera che, in rossonero, possa ripetere l'impressione che gli aveva destato quando lo aveva affrontato con il Manchester United il 24 novembre 2024 a Portman Road, quando Hutchinson, rientrando da destra sul suo mancino, scagliò un meraviglioso tiro a giro all'incrocio dei pali. Sono queste le azioni che si aspetta da lui: il classe 2003 è un brevilineo (174 cm), rapido di gambe, di tanta corsa e di tanto pressing, bravo a calciare con entrambi i piedi e specialista sui calci piazzati. Il problema è che, almeno nell'ultimo anno, è stato parecchio fumoso. Ad Amorim il compito di evitare il bis per far sì che la permanenza di Hutchinson al Milan non duri solo un anno.