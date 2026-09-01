Milan, Tomori reintegrato in rosa dopo la mancata cessione
Fikayo Tomori è nuovamente a disposizione di Ruben Amorim. Il difensore inglese, finito ai margini del progetto per scelta tecnica, è stato reintegrato in rosa dal Milan dopo la mancata cessione e la chiusura del calciomercato estivo. Il giocatore non è riuscito a trovare una nuova sistemazione e alla fine è rimasto in Italia. Non essendo arrivato un suo sostituto nel corso dell'ultima sessione, Tomori sarà aggregato al gruppo squadra gestito dal manager portoghese.
Milan, Tomori reintegrato: niente cessione, è di nuovo a disposizione di Amorim
Nessuna soluzione, nessuna cessione. Fikayo Tomori resta al Milan, venendo inserito regolarmente nella lista degli over da presentare alla Lega Serie A. Il centrale inglese è così a disposizione di Ruben Amorim, che al suo arrivo aveva deciso di ripartire da altri interpreti in zona difensiva, mettendo di fatto sul mercato l'ex Chelsea. Per Tomori, si era fatta viva nei giorni scorsi la Juventus di Luciano Spalletti, complice l'approdo in bianconero di Ricky Massara, da sempre grande estimatore del calciatore. Poi, la Vecchia Signora ha scelto di virare su Lucumi del Bologna, mettendo in soffitta l'idea Tomori.
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