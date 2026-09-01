Milan, Tomori reintegrato in rosa dopo la mancata cessione

Fikayo Tomori è nuovamente a disposizione di Ruben Amorim. Il difensore inglese, finito ai margini del progetto per scelta tecnica, è stato reintegrato in rosa dal Milan dopo la mancata cessione e la chiusura del calciomercato estivo. Il giocatore non è riuscito a trovare una nuova sistemazione e alla fine è rimasto in Italia. Non essendo arrivato un suo sostituto nel corso dell'ultima sessione, Tomori sarà aggregato al gruppo squadra gestito dal manager portoghese.