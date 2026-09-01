Milan, niente Fofana per il Lione di Fonseca: può raggiungere Italiano al Besiktas

Niente il ritorno in Ligue 1 per Youssouf Fofana. Il trasferimento del centrocampista francese dal Milan al Lione è definitivamente sfumato nelle ultime ore della finestra estiva di calciomercato. Cessione bloccata da un intervento della DNCG, l'organo di controllo finanziario del calcio francese, che ha imposto rigide restrizioni sui tesseramenti al club allenato da Fonseca. Senza la partenza di Malick Fofana con destinazione Premier League, la DNCG non avrebbe, infatti, approvato e ratificato il contratto del di Youssouf Fofana per via dei paletti finanziari superati.