Milan, niente Fofana per il Lione di Fonseca: può raggiungere Italiano al Besiktas
Niente il ritorno in Ligue 1 per Youssouf Fofana. Il trasferimento del centrocampista francese dal Milan al Lione è definitivamente sfumato nelle ultime ore della finestra estiva di calciomercato. Cessione bloccata da un intervento della DNCG, l'organo di controllo finanziario del calcio francese, che ha imposto rigide restrizioni sui tesseramenti al club allenato da Fonseca. Senza la partenza di Malick Fofana con destinazione Premier League, la DNCG non avrebbe, infatti, approvato e ratificato il contratto del di Youssouf Fofana per via dei paletti finanziari superati.
E ora Fofana può andare al Besiktas di Italiano
Ma per Fofana resta aperta una possibilità di lasciare il Milan nei prossimi giorni: può andare al Besiktas. La società allenata da Vincenzo Italiano è sulle sue tracce e in Turchia il mercato è ancora aperto. Motivo per cui, non è da escludere che il Besiktas, che per ora resta alla finestra, non si rifaccia sotto per portare Fofana a Istanbul.
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