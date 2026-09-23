Il Milan lavora per il rinnovo di Pulisic: quanto guadagnerà e quando potrebbe firmare

MILANO - Finalmente è tornato il vero Christian Pulisic . Dopo nove mesi complicatissimi, l’attaccante americano si è preso nuovamente il Milan con una prestazione superlativa contro il Lecce , la prima gara giocata da titolare sotto la gestione di Ruben Amorim . Stava fremendo Christian , non vedeva l’ora di potersi scrollare di tutta quella negatività che aveva accumulato nel corso del 2026, uno degli anni peggiori della sua carriera, sia per com’è finito lo scorso campionato con i rossoneri ma anche per il contributo, scarno, dato alla nazionale durante il Mondiale .

La nuova vita di Pulisic

Il Milan ora può nuovamente contare su uno dei giocatori più importanti della rosa, che si era preso un lungo periodo di pausa. Infatti la rete bellissima siglata contro il Lecce ha interrotto un lungo digiuno di circa 266 giorni, quasi nove mesi a secco. L’ultima gioia risale al 28 dicembre 2025 contro il Verona, poi da quella data in poi sono arrivate solamente delusioni, diversi infortuni, molte partite saltate e poi la doccia fredda al Mondiale in casa, con l’infortunio serio nella sfida contro il Belgio che ha sancito l’uscita degli Usa dalla manifestazione. Pulisic ha dovuto rimboccarsi le maniche e lavorare con dedizione a Milanello per non compromettere anche l’attuale annata con Amorim. E i primi tempi non sono andati benissimo perché nonostante la convocazione per la prima giornata contro il Torino, l’americano non ha messo piede in campo per tre partite di fila. È stata una scelta dello staff tecnico di preservare il giocatore e lanciarlo al momento giusto. E la partita scelta è stata quella contro il Lecce.