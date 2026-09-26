Tutto su Inacio: per il Milan la priorità è il centrale

Il Milan ha solamente rimandato l’acquisto, non si è di certo arreso su Gonçalo Inacio , difensore portoghese dello Sporting Lisbona, e a gennaio vorrebbe riprovarci con maggiore determinazione. Il portoghese è stato uno degli obiettivi di mercato più importanti dell’estate del Diavolo, con le prime indiscrezioni forti che sono trapelate a fine giugno, e poi un assalto concreto tentato nelle ultime 48 ore, purtroppo per il Milan non andato a buon fine. Questione di tempistiche e ritardi. Perché lo Sporting Lisbona aveva accettato la cifra che il Diavolo aveva stanziato, circa 40 milioni di euro , ma prima di lasciar partire il 25enne avrebbe dovuto trovare un difensore centrale altrettanto forte, ed è a quel punto che si è inceppato l’affare. Non ci sono stati i margini per concludere l’operazione nei minuti finali dell’ultimo giorno di mercato.

Dunque Inacio in estate non si è unito alla compagine di Ruben Amorim ma potrebbe farlo a gennaio quando i rossoneri tenteranno nuovamente di convincere la formazione portoghese con una nuova proposta economica. Inacio e Amorim sono gestiti anche dalla stessa agenzia, un motivo in più per organizzare per tempo un trasferimento che avrebbe dovuto già essere fatto qualche settimana fa.

Milan, tutto su Gonçalo Inacio

NUOVA OFFERTA. Il Diavolo metterà sul tavolo ancora una volta una quarantina di milioni di euro, prezzo che il club rossonero ritiene congruo al valore del giocatore della nazionale. Amorim ritiene che Inacio abbia tutte le qualità tecniche per migliorare il reparto, e che sia cresciuto ulteriormente rispetto a quando hanno lavorato insieme allo Sporting. Infatti era stato lo stesso tecnico portoghese a lanciarlo in prima squadra nella stagione 2020-21, e tra i due c’è davvero un grande rapporto di fiducia. Ma specialmente a livello tecnico Inacio potrebbe rappresentare un miglioramento del reparto difensivo. Il Milan, infatti, aveva intenzione di prendere un altro centrale in estate, e dopo il tentativo fallito con Inacio ha dovuto reintegrare in rosa Fikayo Tomori, che era stato messo fuori dal progetto insieme ad altri tesserati, proprio per avere una pedina in più in difesa. A gennaio la squadra sarà perfezionata in base all’andamento di questi quattro mesi, ma il difensore forte resta una delle priorità del club.

Gli altri reparti da rinforzare

ALTRI REPARTI. Nel corso delle prossime settimane il proprietario Gerry Cardinale migliorerà l’assetto societario inserendo un nuovo dirigente che lavorerà a stretto contatto con lui. Un direttore sportivo o un Head of Football che dovrà preparare le strategie di mercato per puntellare la squadra di Amorim a gennaio. Oltre al difensore si guarderà pure al centrocampo e sugli esterni, specialmente sul lato sinistro dove spesso Estupinan e Bartesaghi sono in difficoltà. Anche in mediana ci saranno valutazioni sulla composizione della rosa. D’altronde è stato lo stesso Amorim a ribadire in conferenza, a più riprese, che la squadra non può essere perfetta dopo la prima sessione di mercato, ecco perché si attende l’arrivo della sessione invernale di riparazione per rafforzare ulteriormente almeno un paio di reparti e arrivare nel modo migliore ai mesi finali della stagione.