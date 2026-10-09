Il Milan pensa alla successione di Modric: piace Scott ma la richiesta è 50 milioni

Nel frattempo, però, è cosa buona e giusta che il Milan inizi a pensare alla sua successione. Non si andrà su una copia del croato, forse impossibile da creare, ma uno con caratteristiche adatte al 100% al tipo di gioco di Ruben Amorim: muscoli, corsa, intensità, buone doti in fase di palleggio. La dirigenza rossonera - che si completerà, in tempi relativamente brevi, con la nomina di un nuovo Head of Football - sta seguendo da qualche settimana il profilo di Alex Scott, centrocampista classe 2003 in forza al Bournemouth . Ne si potrebbe parlare di persona il prossimo 22 ottobre, quando la squadra di Amorim sarà di scena al Vitality Stadium per il match di Europa League contro le Cherries; l'inglese, però, sarà assente, a causa di una lesione al quadricipite subita in nazionale che lo costringerà a stare lontano dai campi per due mesi circa.

Quanto costa Scott

Su di lui, comunque, ci sono già gli occhi dei top club di Premier League e il prezzo va già oltre i 50 milioni di euro. Cardinale, però, ha promesso solo rinforzi di grido per il suo Milan: ecco, da un punto di vista tecnico e anche ragionando sul potenziale valore del ragazzo, Scott è un investimento in linea con le nuove strategie di RedBird. Si tratta di un centrocampista assai moderno, la cui evoluzione, nel passaggio dalla Serie B inglese alla Premier League, lo ha portato dalla posizione di trequartista a quella di mezzala, nella quale può esprimere tutto il suo atletismo, il suo dinamismo, la sua forza muscolare e la sua più che discreta qualità di base. Sarebbe, nel gioco di Amorim, un calciatore decisamente più completo rispetto a Musah da affiancare ad un totem come Rabiot. In questa prima parte di campionato, il tecnico portoghese ha deciso anche di fare a meno di Modric per affidarsi alla corsa del mediano americano. È chiaro che, però, è il croato ad avere la priorità sulla titolarità: con lui, il Milan ha in campo un calciatore di palleggio che altrimenti non avrebbe, anche considerando la volontà dell'allenatore di dominare le partite con il possesso del pallone. Il futuro, dunque, è ancora lontano. Modric è ancora utilissimo ad Amorim e utilissimo al Milan. Valdebebas lo rivedrà tra un po'.