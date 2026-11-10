Tre rinforzi a gennaio: il piano Milan prende forma con un centrale, un terzino e un attaccante

Al di là della necessità di lavorare sulla mentalità e sullo spirito del gruppo, il Milan, per evitare l'altalena continua di risultati mostrata in questa prima parte di stagione ed evidente soprattutto tra ottobre e novembre con un'alternanza, spesso puntuale, di buone prestazioni e grandi vittorie contrapposte a pessime figure e brutte sconfitte, dovrà necessariamente intervenire sul mercato. Gerry Cardinale lo ha promesso nelle varie interviste e nei vari interventi concessi nelle ultime settimane: a gennaio il Milan sarà rinforzato, facendo in modo che Amorim possa contare, nel girone di ritorno in campionato e nell'eventuale fase a eliminazione diretta in Europa League, su una rosa di più alto livello sia quantitativo che qualitativo.

Il turnover del Milan C'è un dato statistico che fotografa bene la difficoltà della squadra rossonera nell'essere competitiva in ogni partita e in ogni competizione ogni tre giorni. Non appena Ruben Amorim ha dovuto ricorrere al turnover - necessario e, per certi versi obbligatorio - si è andati in difficoltà. Il Milan, infatti, ha vinto solo una delle partite infrasettimanali giocate fin qui, a Salisburgo, con un secco 0-4 caratterizzato dalla storica tripletta di Cisse. Per il resto sono arrivate brutte sconfitte e anche brutte prestazioni: lo 0-2 casalingo contro il Benfica al ritorno dopo un anno e mezzo in Europa, il 3-0 perentorio di Bournemouth, il 2-4 subito in rimonta a San Siro contro il Bologna e il ko, quello più recente, in casa contro il Ferencvaros. Ogni qualvolta, dunque, Amorim ha inserito le cosiddette alternative nella formazione titolare per far riposare i giocatori migliori della squadra, i suoi non hanno risposto presente. La conseguenza è chiara: per far sì che il Milan possa continuare a giocare in entrambe le competizioni, a cui presto si aggiungerà anche la Coppa Italia, cercando di essere fortemente competitivo in entrambe, puntando addirittura allo scudetto in campionato e provando a vincere l'Europa League, bisognerà assolutamente ricorrere ai rinforzi già a gennaio.