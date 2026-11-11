Tresoldi è in cima alla lista del Milan: il piano per anticipare il colpo di mercato
N ell'estate del 2021, l'idea del duo a capo dell'area tecnica del Milan, formato da Paolo Maldini e da Ricky Massara, era quella di aggiungere alla coppia attempata di attaccanti Ibrahimovic-Giroud una terza punta più giovane e di bella prospettiva; furono fatte alcune valutazioni e, alla fine, la scelta ricadde su Pietro Pellegri, il quale, per infortuni e talento, non è mai riuscito a splendere come gli albori della sua carriera promettevano. Tra i profili valutati prima dell'acquisizione dell'attuale attaccante del Torino, vi era anche quello di Nicolò Tresoldi, punta classe 2004 balzato agli onori della cronaca calcistica negli ultimi mesi per i suoi (tanti) gol con il Bruges e per l'attesa di una scelta definitiva sulla Nazionale (tra Italia e Germania) per cui giocare; il nativo di Cagliari, all'epoca militante nel settore giovanile dell'Hannover, era passato anche da via Aldo Rossi per limare i dettagli del suo contratto con il club rossonero, ma non gli fu consegnata mai nessuna penna. Il Milan scelse Pellegri, lui tornò all'Hannover.
Milan, il costo di Tresoldi è lievitato
Ora, il Milan lo rivuole. Maldini e Massara non ci sono più e, rispetto al 2021, Tresoldi non è più un giovane sconosciuto, ma uno dei talenti più acclamati del panorama europeo, affermatosi ad altissimi livelli anche nella prima parte della Champions League in corso con la storica tripletta a San Siro contro l'Inter ad ottobre. Il costo del cartellino è, chiaramente, lievitato: il Bruges non intende venderlo a gennaio per offerte inferiori ai 40 milioni di euro. Il Milan, però, ha bisogno di un attaccante e il classe 2004, per talento e spirito, è uno dei profili preferiti da Gerry Cardinale e anche dal prossimo dirigente rossonero Markus Krosche. La strategia per il calciomercato invernale sembra già tracciata: Goncalo Ramos, al di là dei gol segnati, è il 9 del presente e del futuro rossonero, mentre alle sue spalle servirà un rinforzo; Camarda, considerato il poco spazio a disposizione, sarà mandato a giocare in prestito (diversi club di Serie B hanno già chiesto informazioni su di lui) e bisognerà investire su un'alternativa. Se non si riuscirà a trovare un prestito a basso costo, si potrà anticipare l'investimento su Tresoldi.
Il sogno di Tresoldi
Tra l'altro, Tresoldi potrebbe esaudire il desiderio di vestire la maglia rossonera, essendone, come dichiarato in più occasioni, tifoso da sempre: «Sono cresciuto - diceva ad agosto - tifando Milan. Devo tutto a mio nonno: era milanista ed è stato il maestro di golf di Van Basten, Rijkaard e Gullit. È grazie a lui se sono diventato così sfegatato, li seguo sempre. Se potrei fare al caso loro in futuro? Chissà, vedremo. Per ora resto un grandissimo tifoso e sono felice al Bruges. Il mio primissimo punto di riferimento è stato Pippo Inzaghi. Poi, crescendo, ho iniziato ad ammirare tantissimo Luis Suarez. Oggi invece guardo con molta attenzione a Robert Lewandowski e Harry Kane». A gennaio era andato oltre: «Sto facendo belle esperienze al Bruges, mi sto preparando, sto migliorando per un giorno raggiungere i miei sogni. Il mio sogno per me è questo: per me il massimo è il Milan».
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