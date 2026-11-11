Tresoldi è in cima alla lista del Milan: il piano per anticipare il colpo di mercato

N ell'estate del 2021, l'idea del duo a capo dell'area tecnica del Milan, formato da Paolo Maldini e da Ricky Massara, era quella di aggiungere alla coppia attempata di attaccanti Ibrahimovic-Giroud una terza punta più giovane e di bella prospettiva; furono fatte alcune valutazioni e, alla fine, la scelta ricadde su Pietro Pellegri, il quale, per infortuni e talento, non è mai riuscito a splendere come gli albori della sua carriera promettevano. Tra i profili valutati prima dell'acquisizione dell'attuale attaccante del Torino, vi era anche quello di Nicolò Tresoldi, punta classe 2004 balzato agli onori della cronaca calcistica negli ultimi mesi per i suoi (tanti) gol con il Bruges e per l'attesa di una scelta definitiva sulla Nazionale (tra Italia e Germania) per cui giocare; il nativo di Cagliari, all'epoca militante nel settore giovanile dell'Hannover, era passato anche da via Aldo Rossi per limare i dettagli del suo contratto con il club rossonero, ma non gli fu consegnata mai nessuna penna. Il Milan scelse Pellegri, lui tornò all'Hannover.

Milan, il costo di Tresoldi è lievitato Ora, il Milan lo rivuole. Maldini e Massara non ci sono più e, rispetto al 2021, Tresoldi non è più un giovane sconosciuto, ma uno dei talenti più acclamati del panorama europeo, affermatosi ad altissimi livelli anche nella prima parte della Champions League in corso con la storica tripletta a San Siro contro l'Inter ad ottobre. Il costo del cartellino è, chiaramente, lievitato: il Bruges non intende venderlo a gennaio per offerte inferiori ai 40 milioni di euro. Il Milan, però, ha bisogno di un attaccante e il classe 2004, per talento e spirito, è uno dei profili preferiti da Gerry Cardinale e anche dal prossimo dirigente rossonero Markus Krosche. La strategia per il calciomercato invernale sembra già tracciata: Goncalo Ramos, al di là dei gol segnati, è il 9 del presente e del futuro rossonero, mentre alle sue spalle servirà un rinforzo; Camarda, considerato il poco spazio a disposizione, sarà mandato a giocare in prestito (diversi club di Serie B hanno già chiesto informazioni su di lui) e bisognerà investire su un'alternativa. Se non si riuscirà a trovare un prestito a basso costo, si potrà anticipare l'investimento su Tresoldi.