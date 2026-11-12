Pressing Milan per Tresoldi. Ma il Bruges spara alto

Il Milan si sta attivando per affondare il colpo su Nicolò Tresoldi durante la finestra invernale di mercato. Il giocatore piace molto al proprietario Gerry Cardinale , colpito dai numeri del 22enne ma anche dalla sua fede rossonera. Già in passato Tresoldi è stato a un passo dal Milan, ora però l’attaccante ha dimostrato di poter essere competitivo anche in Champions League, con la tripletta all’ Inter in modo particolare, e di essere cresciuto molto nel ruolo di prima punta. Il club rossonero starebbe pensando a Tresoldi come alternativa a Gonçalo Ramos, oppure come partner d’attacco con un cambio di modulo.

Milan, i precedenti con il Belgio

Trattare con il Bruges però non è mai stato facile per il Milan, come dimostrano gli affari negli anni passati. Anzi, i tifosi del Diavolo ricordano trattative lunghissime con i belgi per acquistare prima Charles De Ketelaere e poi l’anno scorso Ardon Jashari. In entrambe le operazioni il club belga ha ottenuto sempre cifre altissime, facendo registrare record per le cessioni. Nell’estate 2022 Maldini e Massara impiegarono due mesi per prendere De Ketelaere, investendo quasi trentacinque milioni di euro, ma poi il belga non ha mai lasciato il segno a San Siro, addirittura chiudendo l’anno senza mai segnare, per poi essere prestato all’Atalanta nella stagione successiva. Nell’estate 2025 con Tare e Furlani i rossoneri hanno investito trentasette milioni di euro per acquistare Jashari, anche qui dopo oltre due mesi di trattative. Oggi il centrocampista svizzero non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. Ma le due operazioni hanno dimostrato che il Bruges ha sempre ottenuto cifre molto alte per vendere i propri giocatori.