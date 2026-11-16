Tentazione Endrick: il Milan mette sul tavolo oltre 60 milioni. Ma Mourinho…

Mourinho dice no. E quando José Mourinho dice no non c'è offerta che tenga. Endrick non si muove, tantomeno a gennaio e a titolo definitivo. La posizione dell'allenatore è chiara, il pressing del Milan non sembra destinato a scalfirla e i milioni messi sul tavolo non bastano a cambiare idea. Perché il brasiliano, nei piani di José, è una risorsa da valorizzare e un talento sul quale costruire il futuro.

L’offerta rossonera è di quelle importanti: 60 milioni di euro , con la possibilità di aggiungerne altri 10 e una clausola di recompra da 80 milioni per consentire al Real Madrid di riportare a casa il brasiliano. Una proposta ambiziosa, studiata per convincere Florentino Perez, ma che deve fare i conti con un ostacolo tutt'altro che secondario: Mourinho . Perché il tecnico non è soltanto l'allenatore del Real, ma anche uno dei principali sponsor di Endrick . Ci crede, vuole puntarci e non considera il suo minutaggio fin qui ridotto un motivo sufficiente per privarsene. Le partite sono tante, le occasioni arriveranno. E il ragazzo, nella sua idea di squadra, deve restare.

I manager di Endrick e il Milan

Mourinho si mette davanti a Endrick, fa da scudo e manda un messaggio preciso a chiunque stia pensando di portarlo via da Madrid. Milan e Roma, che lo vorrebbe in prestito, comprese. I rossoneri, però, non sembrano intenzionati a fermarsi. E provano a costruire una strategia su più livelli. Perché nella corsa al talento brasiliano potrebbe esserci una carta in più che non arriva direttamente dal campo. Si chiama Brett Yormark, è il nuovo Ceo di Milan Sports & Entertainment, la holding creata da RedBird per coordinare le proprie attività sportive e di intrattenimento, e ha un legame molto particolare con l'agenzia che cura gli interessi di Endrick: Roc Nation Sports International. Il dettaglio non è secondario. Brett Yormark è infatti il fratello gemello di Michael, presidente e top manager proprio di Roc Nation. Due figure che condividono non soltanto un rapporto familiare strettissimo, ma anche una lunga esperienza professionale. È questo il retroscena che rende ancora più interessante la mossa del Milan. Da una parte c'è la disponibilità a investire una cifra considerevole, dall'altra una rete di relazioni che potrebbe facilitare il dialogo con chi gestisce la carriera del giocatore. Un rapporto che si aggiunge a quello già esistente tra Gerry Cardinale e Roc Nation, consolidato negli anni attraverso collaborazioni professionali e commerciali.