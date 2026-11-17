Mourinho dice ancora no. E stavolta il messaggio al Milan è più forte che mai: Endrick non si tocca. Non a gennaio, non davanti a un’offerta importante, non per una cifra che pure farebbe vacillare molti. José ha deciso, il brasiliano deve restare al Real Madrid. Perché nella testa dello Special One non è soltanto un giovane talento da aspettare, ma un investimento sul presente e soprattutto sul futuro. Il Milan può insistere, mettere sul tavolo milioni e provare a trovare la strada giusta per convincere il Real, ma deve fare i conti con un allenatore che considera Endrick una sua scommessa personale. Tanto da aver già in mente un piano per farlo crescere definitivamente.

Il metodo Harry

C’è un precedente che fa capire tutto. Bisogna tornare a Londra, ai tempi del Tottenham, e rivedere alcune immagini di All or Nothing, la docuserie di Amazon che aveva seguito gli Spurs dietro le quinte. Nei primi giorni della sua avventura, José aveva voluto un confronto a tu per tu con Harry Kane. Non una semplice chiacchierata di presentazione, ma un discorso sulle ambizioni, sul talento e sulla possibilità di crescere ancora. Mourinho aveva riconosciuto nel centravanti inglese un leader e gli aveva spiegato che, insieme, avrebbero potuto portare la sua dimensione a un livello ancora più alto. Kane sognava di avvicinarsi a Cristiano Ronaldo e Messi, José voleva aiutarlo a diventare una stella mondiale. Un rapporto costruito sulla fiducia e sulla convinzione di poter migliorare ancora un campione già affermato. Il video è tornato - di nuovo - di moda nei giorni scorsi, quando il campione inglese, ora al Bayern, ha vinto il Pallone d’oro. Con Endrick, ovviamente, il progetto sarà diverso per età e percorso, ma il principio è lo stesso. Mourinho vuole accompagnarlo, proteggerlo dalle pressioni del mercato e soprattutto convincerlo che il suo futuro passa da Madrid. Le poche presenze, finora, non cambiano la valutazione dell’allenatore: il brasiliano ha qualità, personalità e margini di crescita che meritano di essere coltivati. Non serve cercare altrove quello che, nella convinzione di José, può diventare una risorsa fondamentale del Real.