Endrick spinge verso il Milan, ma Mourinho non apre
MILANO - Il futuro di Endrick, attaccante brasiliano del Real Madrid, è sempre più al centro dell’attenzione. Non sono bastate, di fatti, le parole dello stesso calciatore per calmare le acque: "Se gioco poco credo che sia una decisione di Mourinho, no? Certo, sono sempre pronto ad aiutare il Real Madrid, che è il club più grande del mondo. Spero di poter trascorrere la mia vita lì per aiutare il Real e per essere sempre d’aiuto ai miei compagni". Milan e Roma sono sempre alla finestra, sperando che il veto di Mourinho al suo trasferimento cada nelle prossime settimane, anche se il tecnico portoghese non pare intenzionato a cambiare idea: vuole trattenere Endrick. A tutti i costi.
La trattativa per Endrick
Dal canto suo, il Real Madrid non ha chiuso alla cessione. Anzi: ha fissato il prezzo a 60-70 milioni di euro, cifra che Cardinale sarebbe anche disposto a spendere tra parte fissa e bonus; per ammorbidire le resistenze dei Blancos, ci potrebbe anche essere l’inserimento di una clausola di recompra alla Nico Paz: 60 milioni per l’acquisto a titolo definitivo, circa 80 milioni per il riacquisto da parte del Real Madrid entro un paio di stagioni.
Il gioco delle parti
Endrick non vorrebbe lasciare le Merengues, ma è chiaro che, per la sua carriera, giocare resta la priorità, tanto che l’agenzia del ragazzo, la ROC Nation, vicina al proprietario rossonero, fa trapelare una certa stanchezza nei confronti del Real Madrid a causa della mancanza di minutaggio. La trattativa continuerà, con una certezza: Florentino Perez ha fissato il prezzo, ma la direzione del club spagnolo resta quella di accontentare in tutto e per tutto Mourinho. E se Mou dice no alla cessione di Endrick, Endrick non si muoverà da Madrid.
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