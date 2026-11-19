MILANO - Il futuro di Endrick, attaccante brasiliano del Real Madrid, è sempre più al centro dell’attenzione. Non sono bastate, di fatti, le parole dello stesso calciatore per calmare le acque: "Se gioco poco credo che sia una decisione di Mourinho, no? Certo, sono sempre pronto ad aiutare il Real Madrid, che è il club più grande del mondo. Spero di poter trascorrere la mia vita lì per aiutare il Real e per essere sempre d’aiuto ai miei compagni". Milan e Roma sono sempre alla finestra, sperando che il veto di Mourinho al suo trasferimento cada nelle prossime settimane, anche se il tecnico portoghese non pare intenzionato a cambiare idea: vuole trattenere Endrick. A tutti i costi.