Il nuovo corso del Milan piace ai tifosi che finalmente vedono il club muoversi sul mercato in modo proattivo e aggressivo, ma quanto è davvero sostenibile una politica di investimenti così onerosa? Dopo una campagna estiva da 160 milioni con tre innesti di prima fascia (Ramos, Gila, Moreira) il club si prepara a spenderne altri 70 a gennaio . In parallelo ha chiuso rinnovi importanti come Pulisic (da 3,5 a 5 milioni netti) e Pavlovic (da 1,7 a 3 milioni) mentre si lavora su Rabiot .

Milan, le previsioni di bilancio: si va verso un rosso di 140-150 milioni

PREVISIONI. Il Milan viaggia verso un rosso di 140-150 milioni nel bilancio 2026/27: una deviazione netta dal percorso di sostenibilità seguito da Elliott e nei primi anni della gestione RedBird, politiche che scontentavano alcuni tifosi ma consentono oggi al club di sottrarsi alle maglie del settlement agreement. La perdita andrà coperta, perché il patrimonio netto ne uscirà sensibilmente decurtato. RedBird ha iniettato 50 milioni ma è noto che per il Fair Play Finanziario le ricapitalizzazioni non servono. Il club ha margini per tenere sotto controllo lo squad ratio, soprattutto se il prossimo anno tornerà in Champions, ma le perdite cumulate nel triennio dovranno essere compensate da risultati economici, non da aumenti di capitale, altrimenti il rischio (anzi la certezza) sarebbe quello di finire sotto un altro settlement agreement e tornare a una gestione sotto tutela. Quello lanciato da Cardinale è un all-in molto rischioso, che potrà rivelarsi sostenibile solo se i risultati sportivi saranno all’altezza degli investimenti. A cominciare dalla partecipazione regolare alla Champions, traguardo su cui nessuno può contare con certezza, vista l’abbondanza in Serie A di pretendenti agguerriti.

Cambio di strategia

Cambio di rotta. Dalla stagione in corso la proprietà ha cambiato strategia. Negli anni passati puntava a far crescere gradualmente il business, a tenere sotto controllo i costi e a sostenere la competitività sportiva reinvestendo la cassa che il club generava ogni anno. Un bilancio in pareggio, a parità di altre variabili finanziarie e patrimoniali, produce infatti una cassa grosso modo pari agli ammortamenti: nel caso del Milan quasi un centinaio di milioni. Quest’anno Cardinale sembra essersi stufato, o forse semplicemente spazientito dall’incapacità di centrare gli obiettivi sportivi, e ha scelto di puntare su giocatori di peso, capaci di consentire un salto di qualità più tangibile. Una scelta che in passato si è rivelata rischiosa per altri club: chi ha speso prima dei risultati si è spesso ritrovato senza i ricavi necessari a sostenere gli investimenti. I costi, del resto, sono sempre certi; i ricavi, quanto mai incerti. A gennaio la linea sembra destinata a proseguire, ma non si potrà sbagliare: serviranno bravura e anche molta fortuna.

RedBird e gli aumenti di capitale da sostenere

INIEZIONI. Resta poi da capire se RedBird avrà la forza di sostenere gli aumenti di capitale. Diversamente da un fondo tradizionale (come Elliott o Oaktree) che raccoglie capitali presso gli investitori e lo impiega in acquisizioni di aziende da valorizzare in un certo tempo, RedBird opera attraverso i cosiddetti "club deal": parte da una tesi di investimento legata a un’opportunità e su questa raccoglie l’adesione di un gruppo di investitori, che può anche essere diverso da quello delle operazioni precedenti. Se servirà più capitale bisognerà quindi convincere nuovi soggetti, oltre a quelli già esposti, della bontà del progetto e dei suoi potenziali ritorni. E nel frattempo andrà trovata la liquidità per rimborsare il prestito con cui è stato rifinanziato il vendor loan di Elliott: un debito che scade nel 2029 e che difficilmente potrà essere semplicemente prorogato, essendo frazionato tra numerosi sottoscrittori.

Insomma, i tifosi rossoneri possono certamente sognare sul campo, ma senza distogliere lo sguardo dai bilanci e dalle dinamiche finanziarie del club e del suo azionista.