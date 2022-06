Monza, Galliani incontra l'Inter: "Parlato di Sensi. Pinamonti? Non so"

MILANO - Il Monza vuole prepararsi al meglio per affrontare il prossimo campionato di serie A, il primo della storia per i brianzoli. Dopo le trattative quasi ultimate per Cragno del Cagliari e Candreva della Samp l'ad Adriano Galliani ha incontrato nel pomeriggio la dirigenza dell'Inter nella sede della società nerazzurra. All'uscita dell'incontro, l'ex dirigente del Milan ha commentato: "Pinamonti? Abbiamo parlato di tante cose. Se è un'opzione? Non so, vediamo. Forse no. Anche di Sensi? Sì, anche di lui. Non abbiamo parlato invece di Gagliardini".