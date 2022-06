Galliani su Icardi al Monza: “Fuori portata, ma non ho detto che è impossibile”

Adriano Galliani non spegne del tutto il sogno di vedere Mauro Icardi al Monza, ma ne affievolisce decisamente la fiamma. L'amministratore delegato dei brianzoli, intervistato a margine dell'evento alla Regione Lombardia per la promozione in Serie A della squadra il cui presidente è Silvio Berlusconi, ha parlato anche di calciomercato e in particolare modo dell'attaccante ex Inter e ora al Paris Saint Germain, che però vuole venderlo.