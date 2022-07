"Il Monza fa sul serio: Marcelo ultima idea per la difesa"

Il Monza sogna in grande per la sua prima stagione in Serie A . Le ambizioni di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono molto elevate, come dimostrato dall'importante mercato portato avanti dallo storico duo del Milan .

A riprova di ciò, tra i tanti nomi circolati in questo periodo, se ne aggiunge uno davvero grosso per il reparto difensivo, ovvero Marcelo , che ha da poco concluso la sua esperienza al Real Madrid.

Marcelo ultimo di una lunga lista di obiettivi

Il desiderio di Berlusconi e Galliani è semplice: il Monza non deve lottare per non retrocedere, ma deve imporsi fin da subito tra le prime 10 della Serie A.

Per fare questo si stanno sondando nomi di primissimo piano, magari usciti leggermente dai riflettori oppure a fine carriera, come sembra essere Marcelo. Il brasiliano infatti, riporta AS, avrebbe ricevuto offerte interessanti anche dal Brasile e dall'MLS, ma il suo desiderio sarebbe quello di rimanere un altro anno in Europa.

Il nome di Marcelo è solamente l'ultimo di una lunga lista di campioni, che comprende anche Borja Mayoral, Paulo Dybala, Mauro Icardi e Luis Suárez, accostati al Monza nelle ultime settimane.

Intanto continuano gli arrivi, già così è una rosa top

Ma Berlusconi e Galliani non stanno solamente a guardare, e in questo primo periodo di calciomercato sono già riusciti a ingaggiare ottimi giocatori per una neopromossa.

Pessina (Atalanta), Sensi e Ranocchia (Inter) e Cragno (Cagliari) sono fino a qui gli acquisti dei lombardi, con l'ex Atalanta che è anche stato nominato capitano della squadra.

Marcelo potrebbe portare tantissima esperienza e potrebbe essere davvero utile anche ai tanti giovani presenti in rosa, che dal suo talento e dalla sua esperienza potrebbero imparare tanto e migliorarsi sia a livello tecnico che caratteriale.