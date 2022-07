Calciomercato Monza: più Petagna che Pinamonti per l'attacco

MONZA - Continua la caccia all'attaccante per il Monza di Berlusconi e Galliani. Il club brianzolo ha già sistemato diverse caselle nell'undici titolare, adesso serve il centravanti. Bloccato Andrea Petagna dopo aver trovato un'intesa di massima con il Napoli sulla base di 5 milioni per il prestito e 10 come riscatto. Il giocatore ha dato il suo ok all'eventuale trasferimento in Brianza. L'attenzione del club biancorosso è sempre rivolta anche all'altro Andrea, quel Pinamonti che tanto bene ha fatto nell'ultima stagione in prestito all'Empoli (13 gol in campionato). Ma per il classe '99 di proprietà dell'Inter al momento il Monza è considerato il piano di riserva. Pinamonti, infatti, preferisce l'Atalanta o il Sassuolo. Si continuerà a lavorare. Intanto Galliani vorrebbe regalare un colpo da novanta, un acquisto top che faccia sognare i tifosi del Monza, Luis Suarez. All'attaccante uruguaiano è stata proposta anche una maxi-offerta sui 4 milioni a stagione. In difesa, dopo Marlon, in arrivo Mazzocchi dalla Salernitana. Prossima settimana dovrebbero esserci nuovi aggiornamenti per Gonzalo VIllar dalla Roma.