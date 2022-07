Monza, ufficiale Filippo Ranocchia: arriva dalla Juventus in prestito

Filippo Ranocchia al Monza: il comunicato dei lombardi

Il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, una delle società più attive sul mercato fino a questo momento in Serie A, annuncia l'ingaggio del classe 2001 sul proprio sito ufficiale, con un lungo comunicato che ripercorre anche la storia del ragazzo.

Questo il comunicato sul sito dei biancorossi neopromossi nella massima serie:

"Filippo Ranocchia è biancorosso.

Il centrocampista arriva dalla Juventus a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, con diritto di opzione e contropzione.

Nato a Perugia il 14 maggio 2001, cresce nel club della sua città con cui debutta tra i professionisti nella gara di Serie B del 30 marzo 2019 contro il Livorno.

A fine gennaio 2019 viene acquistato dalla Juventus, che lo lascia in prestito un altro anno al Perugia, prima di portarlo a Torino.

In bianconero debutta in Serie C nel gennaio 2020 con la formazione Under 23, con cui gioca stabilmente nella stagione successiva, collezionando 31 partite e strappando diverse convocazioni in prima squadra. Nell’estate 2021 si mette in luce con la Juventus di Allegri, segnando anche un gran gol nel Trofeo Berlusconi contro il Monza all’U-Power Stadium. A fine agosto approda al LR Vicenza per la sua prima avventura in Serie B, dove conferma tutte le sue qualità: gioca 32 partite e segna il gol della vittoria contro il Lecce il 30 aprile.

Tra i giovani migliori del campionato, Ranocchia viene convocato dal ct della Nazionale Mancini per lo stage di fine maggio a Coverciano.

Benvenuto Filippo!".

Il comunicato social della Juventus

I bianconeri della Juventus scelgono invece il social network Twitter per annunciare la buona riuscita di questa cessione.

Al momento infatti non c'è nessun comunicato sul sito ufficiale bianconero, ma solamente un cinguettio su Twitter che recita:

"UFFICIALE | Filippo Ranocchia in prestito all'@ACMonza fino al 30 giugno 2023.

In bocca al lupo, Filippo!"