Monza, visite mediche per Bondo: in standby Villar-Petagna

MONZA - Un centrocampista giovane e di prospettiva per il Monza di Giovanni Stroppa. Ieri è sbarcato Warren Bondo, classe 2003 svincolatosi dal Nancy. Per il francese questa mattina sono previste le visite mediche e successivamente la firma sul contratto triennale con il club brianzolo. Ma il mercato del Monza non si ferma certo qui. Ancora in ballo le piste Gonzalo VIllar e Andrea Petagna. Per il centrocampista spagnolo in uscita dalla Roma si aspetta solo l'inserimento dell'obbligo di riscatto per portarlo in Brianza. Si attende solo l'ok di Silvio Berlusconi per il centravanti del Napoli. Sempre aperto il capitolo Pasquale Mazzocchi con la Salernitana che chiede 4 milioni di euro per liberare il suo esterno.